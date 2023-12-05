台泥低碳混凝土銷售再傳捷報！推低碳新能源整合方案　建築全生命週期完整服務

台泥10月底發布Total Climate系列低碳產品，包括全台最低碳混凝土--台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土，繼富邦建設產險總部大樓與忠泰建設新竹低碳樂活生活圈立即簽約使用後，一個月內快速獲得北中南指標建商與營造商響應，包括新竹坤山建設光楹營造、台中惠國建設富盈營造、高雄仰德建設正德建設、台南北揚建設、聯太地產、宸揚建設等都已經決定旗下建案主要結構都將使用減碳量高的台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土。

在公共工程委員會宣布2024年起所有政府公共工程採購全面要求揭露碳排強度後，台泥評估未來能出具第三方驗證報告以及政府相關認證的低碳建材，將成為提升營建工程碳競爭力的利器。台泥企業團旗下低碳建材、綠色能源事業體部門，也將攜手於12/7-10台北國際建材展推出「低碳新能源整合方案」，為客戶提供從設計建造、完工營運到建築生命週期結束的完整配套與碳知識服務。

以一棟建築物生命週期來看，水泥及混凝土碳排就佔20%，在公共工程生命週期中，水泥及混凝土碳排佔比更超過50%。行政院公共工程委員會日前已宣布，明年起公共工程採購全面要求揭露碳排強度，按規劃，所有政府電子採購網，都將新增「減碳」欄位，強制部會填寫新建工程預估碳含量（蘊含碳），若沒填就無法完成採購程序。由此可見，碳將是營建產業不可迴避的課題。台泥董事長張安平強調，台泥低碳產品所有性能強度跟現在傳統水泥相比，絕對只有好不會壞，減碳不減強度。所以對建築業來講，並沒有增加負擔。

已經與台泥簽約使用全台最低碳混凝土新竹坤山建設，是大新竹地區的指標建商。坤山建設表示，25年來獨家採用台泥品牌混凝土，與台泥對品質有共同理念，他們認同建材也應該兼顧環保概念。高雄仰德建設認同台泥投入減碳永續的努力，決定旗下清海案、仰德駁二建案都將使用台泥最低碳混凝土。

台南北揚建設優學9期和優學11期也將起用台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土，北揚建設認為減碳是趨勢，「公司非常認同台泥在產品減碳的同時，兼顧混凝土性能及現場的施工性」；同樣位於台南的宸揚建設，善新2及文正段新建案也將使用台泥新推出的最低碳混凝土，宸揚建設評估，改採用台泥低碳建材後，自己的建案每坪售價可增加2000元，宸揚建設認為：「價格設定是一條持續未完的路，只要公司持續經營，不論哪個階段，都會遇到成本、定價與銷售的考量，必須不斷開發有價值的產品。即使產品價格高，卻有價值。對於消費者而言，就是一種無可取代的品牌魅力。」

台泥將在12月7日至10日首度參加台北國際建築建材暨產品展，也攜手台泥旗下台泥儲能、能元超商、台泥綠能，推出「低碳新能源整合方案」，涵蓋建築全生命週期完整服務。展區分為六大主題，包括全球碳趨勢、台泥低碳建材、UHPC儲能櫃EnergyArk及室內充儲一體方案、綠電轉供、儲能電力交易代操及營建廢棄物處理。同時台泥也獨家開發營建減碳試算系統，以碳知識協助客戶；建材展期間並舉辦低碳城市講座，邀請信業工程顧問結構技師王志誠，介紹使用最低碳混凝土全台建案首例，如何兼顧減碳及結構安全；低碳建築產業發展協會副召集人陳峙霖，則將帶領大家了解營建如何計算碳排、解密工程與建案碳足跡；台泥儲能也將分享台泥低碳新能源整合商務方案。台泥期盼攜手營建夥伴在碳有價時代，一同提升碳競爭力。