112全國商業技藝競賽　新北9金手28優勝　智光雙料冠軍 穀保年年獲獎

全國最強商業類科好手在新北，教育部112學年度全 國高級中等學校商業類學生技藝競賽於11月28日到30日在高雄 家商舉辦，來自全國共計717位菁英選手角逐103座金手獎、2 15座優勝。新北市三重商工等14校獲9金手28優勝共計37座 ，其中智光商工更獲得文書處理及程式設計雙職種冠軍， 穀保家商參與網頁設計職種連續11年獲獎， 文書處理職種更獲得連續9年榮獲金手獎，為本次全國商科賽大贏家 !

教育局表示，全國商業類競賽包括商業廣告、網頁設計、 程式設計、文書處理、電腦繪圖、會計資訊、餐飲服務、中餐烹飪、 烘焙、商業簡報、職場英文等11個競賽職種，凡參加全國高級中等 學校各類學生技藝競賽獲得各職種前三名的選手， 可獲得新北市獨家頒發獎勵金最高2萬元， 還可以參加四技二專及一般大學之保送入學，不只證明專業頂尖， 更有助於未來升學。

程式設計金手獎第一名智光商工謝亞倫同學表示， 因緣際會開始學習程式語言，把技藝競賽當成目標。 很開心在正式比賽時穩住心態，拿到自己滿意的成績， 要感謝指導老師、校長， 還有一路上給予幫助及支持自己的所有老師、學長姐和家人。

指導老師王子玲表示，從102學年度因擔任主任暫停指導選手， 對沉寂十年的自已來說，要再度重拾是個挑戰！ 直到幫助學生拿下金手第一名，才釋放壓力。而身為指導老師， 除了幫忙規畫進度、陪伴與叮嚀外，就是尋求更多資源， 謝謝身邊所有貴人，由衷感謝！。

智光商工不只奪一項全國第一，榮獲文書處理金手獎第一名陳苡涵同 學表示，感謝學校給予機會參與比賽， 雖然在這段時間曾遭遇低潮和挫折，曾一度懷疑自己的能力， 還好選擇不放棄，並努力的找尋資源和尋求師長的協助突破瓶頸， 最終奪得了冠軍，感謝倪正平指導老師、 家人和同學一路的支持和協助。

獲程式設計金手獎第四名的穀保家商許恩綸同學表示， 爸爸是程式設計師，小時候看著爸爸工作的背影， 就立志要跟隨爸爸的職業生涯，發現臨近學校， 只有穀保家商的程式設計常常獲獎， 不假思索決定就讀穀保家商資料處理科。 一年級開始就跟著指導老師及學長姐參加大大小小的比賽， 一起學習激勵自己，終於獲得金手獎殊榮，延續穀保優良傳統。

榮獲電腦繪圖職種金手獎第三名的樟樹國際實中姜帆璘同學表示， 很榮幸獲獎，長久下來的努力終於有了成果， 曾懷疑自己能力不如人，害怕辜負大家的期待， 但只要努力到最後一刻，不留下任何遺憾，不論結果如何， 都對得起自己。

教育局指出，新北市首創金手培訓計畫規劃三級培訓及6種技職 競賽人才培育機制，公私立學校攜手打造奪金團隊。 同時為鼓勵爭取佳績，新北也首創加碼獎勵金激勵指導教師及學生， 以實質回饋肯定付出心力的師生，期勉選手挑戰自我、締造佳績， 不斷發光發熱。

程式設計金手獎第一名智光商工-謝亞倫同學(中)。（圖／新北市教育局）

榮獲電腦繪圖職種金手獎第三名的樟樹國際實中姜帆璘同學(中)。（圖／新北市教育局）

程式設計金手獎第四名的榖保家商許恩綸同學(右)。（圖／新北市教育局）