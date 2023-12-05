富邦產險網路投保車險創新服務　量身打造個人化投保體驗

汽車保險項目繁多，民眾經常於出險時才發現保障不足， 富邦產險於官網打造多元且便利的投保服務，並持續優化汽車險、 機車險、旅平險網路投保的使用者體驗，特別推出「 保什麼一看就懂」及「車險加價購」服務， 協助客戶於官網輕鬆檢視保險資訊及賠付對象， 上線後網投滿意度升至4.8顆星、「車險到期提醒服務」以及「M y car my life部落格」則提供到期提醒以及生活中的保險新知， 致力為客戶量身打造個人化投保體驗。

富邦產險表示，過去投保車險需手動輸入資料， 現今系統可自動載入續保資料，省去許多操作時間，客戶還可使用「 保什麼一看就懂」服務，透過動態方式呈現9大險種及13項保障， 保障缺口一目了然。自「保什麼一看就懂」上線以後， 網路投保的滿意度調查大幅提升至4.8顆星， 且平均停留時間增加，顯示客戶使用此功能後， 多數願意點選險種說明主動了解保單內容。

此外，富邦產險官網也根據客戶需求提供「車險加價購」的5項精選 險種，只要一個按鈕就可試算保費。根據富邦產險統計，約有30% 客戶會點擊「車險加價購」以增加保障，其中以加購「代車費用險」 最多，可用來補償汽車送修期間租車或搭計程車的費用； 亦有不少客戶加購「道路救援險」以及「慰問金保險」， 以享有更完善的拖吊服務以及賠付至醫院探訪第三人的慰問金費用， 透過少少保費，擴大多重保障。

富邦產險提醒，民眾開車上路前務必檢視車險保障是否足夠， 如擔心忘記投保強制險，無論是否為富邦產險客戶， 都可使用富邦產險官網中的「車險到期提醒服務」， 輸入資料以及強制險到期日，富邦產險未來都可透過E-Mail提 醒車險即將到期，並附上專屬優惠碼供民眾投保時使用。 而為了讓民眾更加了解生活中可能遇到的保險情境，「My car my life部落格」則提供豐富的軟性文章及保險新知， 讓民眾透過簡單易讀的內容，對產物保險有更多的認識， 並根據自己的需求，打造適合的保險規劃，降低風險造成的損害。

欲了解相關資訊，歡迎至下方連結查詢。

富邦產險官網網址：https://www.fubon. com/insurance/home/

車險到期提醒服務網址：https://b2c.518fb. com/UploadAttach/rsv.do? channel=01

My car my life部落格網址：https://www.fubon. com/insurance/blog/index.html

富邦產險官網「車險加價購」服務， 只要一個按鈕就可輕鬆試算保費。（圖／富邦金控）