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富邦產險網路投保車險創新服務　量身打造個人化投保體驗

「保什麼一看就懂」動態呈現保障缺口 車險加價購專區「一鍵速算」精選險種

By 台灣英文新聞
2023/12/05 17:05
富邦產險官網提供客戶使用「怎麼保一看就懂」服務，透過動態方式呈現9大險種及13項保障，保障缺口一目了然。（圖／富邦金控）

富邦產險官網提供客戶使用「怎麼保一看就懂」服務，透過動態方式呈現9大險種及13項保障，保障缺口一目了然。（圖／富邦金控）

汽車保險項目繁多，民眾經常於出險時才發現保障不足，富邦產險於官網打造多元且便利的投保服務，並持續優化汽車險、機車險、旅平險網路投保的使用者體驗，特別推出「保什麼一看就懂」及「車險加價購」服務，協助客戶於官網輕鬆檢視保險資訊及賠付對象，上線後網投滿意度升至4.8顆星、「車險到期提醒服務」以及「My car my life部落格」則提供到期提醒以及生活中的保險新知，致力為客戶量身打造個人化投保體驗。

富邦產險表示，過去投保車險需手動輸入資料，現今系統可自動載入續保資料，省去許多操作時間，客戶還可使用「保什麼一看就懂」服務，透過動態方式呈現9大險種及13項保障，保障缺口一目了然。自「保什麼一看就懂」上線以後，網路投保的滿意度調查大幅提升至4.8顆星，且平均停留時間增加，顯示客戶使用此功能後，多數願意點選險種說明主動了解保單內容。

此外，富邦產險官網也根據客戶需求提供「車險加價購」的5項精選險種，只要一個按鈕就可試算保費。根據富邦產險統計，約有30%客戶會點擊「車險加價購」以增加保障，其中以加購「代車費用險」最多，可用來補償汽車送修期間租車或搭計程車的費用；亦有不少客戶加購「道路救援險」以及「慰問金保險」，以享有更完善的拖吊服務以及賠付至醫院探訪第三人的慰問金費用，透過少少保費，擴大多重保障。

富邦產險提醒，民眾開車上路前務必檢視車險保障是否足夠，如擔心忘記投保強制險，無論是否為富邦產險客戶，都可使用富邦產險官網中的「車險到期提醒服務」，輸入資料以及強制險到期日，富邦產險未來都可透過E-Mail提醒車險即將到期，並附上專屬優惠碼供民眾投保時使用。而為了讓民眾更加了解生活中可能遇到的保險情境，「My car my life部落格」則提供豐富的軟性文章及保險新知，讓民眾透過簡單易讀的內容，對產物保險有更多的認識，並根據自己的需求，打造適合的保險規劃，降低風險造成的損害。

欲了解相關資訊，歡迎至下方連結查詢。

富邦產險官網網址：https://www.fubon.com/insurance/home/

車險到期提醒服務網址：https://b2c.518fb.com/UploadAttach/rsv.do?channel=01

My car my life部落格網址：https://www.fubon.com/insurance/blog/index.html

富邦產險網路投保車險創新服務　量身打造個人化投保體驗

富邦產險官網「車險加價購」服務，只要一個按鈕就可輕鬆試算保費。（圖／富邦金控）

更新時間 : 2023-12-06 00:03 GMT+08:00

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