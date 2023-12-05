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新北推動海洋教育卓越有成！獲獎數全國第一

By 台灣英文新聞
2023/12/05 17:02
新北市政府4度榮獲海洋教育推動地方政府獎。（圖／新北市教育局）

新北市政府4度榮獲海洋教育推動地方政府獎。（圖／新北市教育局）

教育部今(5)日於基隆市海洋科技博物館舉辦「2023年海洋教育推手獎頒獎典禮」，新北市四度榮獲「地方政府獎」，野柳國小、石門國小及新店高中三校獲「課程教學團隊獎」，三重高中顏端佑教師獲「個人獎」，新北市獲獎數全國第一，表現亮眼，展現用心耕耘海洋教育的卓越成效。

教育局表示，新北市今(112)年以「為海而綻、新北好讚」為主題，「自主」、「安全」、「素養」及「永續」為推動重點，「新北市海洋教育市級課程18套教案」為基礎，攜手31所藍星學校合力推廣，實踐海洋五大學習主題，呈現多樣化海洋教育成果。

榮獲海洋推手個人獎的三重高中顏端佑教師同時是戶外與海洋教育中心主任，透過教學賦予學生學習任務，啟發學子自主學習力；透過一線海洋教師的教學經驗，搭配生動的課程體驗，引領更多教師踏入海洋教學之列。對於本次獲獎，他謙虛的說，關於海洋，自己只是在母親的懷抱中，做一位孩子應該做的事。

榮獲課程教學團隊獎的野柳國小校長張錦霞表示，野柳國小結合社區永續發展，落實「海洋生活．生活海洋」素養課程，創發BEST教學與學習模組，透過課堂和臨海情境的體驗探索，讓孩子學習自主發現家鄉海洋問題並尋找解決方法，引導力行實踐於生活中。

另一所獲獎的石門國小校長蔡清寬則指出，石門國小以在地特色發展「5I Shimen」海洋課程，並參酌「十二年國教-海洋教育議題」五大主軸，研發各年段跨領域統整課程，並以「SEA2」創新學習模組帶領學生從生活發現海洋議題，從五感體驗培養探究能力，期許學生以行動力關注海洋，建立永續海洋之素養。

同樣獲得課程教學團隊獎的新店高中團隊召集人白佩宜教師表示，雖然新店高中不靠海，但透過課程可讓學生領略大海、邁向國際，因此研發跨領域素養導向課程「守護海洋•航向世界」，讓學生從生活出發，自都市、河流到海洋，並串連環境污染、漁業資源永續問題，融入海神文化、南島語族遷徙之謎、再生能源及海洋職涯等跨領域主題，期待學子透過海洋與世界接軌，成為守護海洋之子。

教育局進一步表示，新北市將持續朝向在地深化、多元教育、全面推廣進行海洋教育，並豐富海洋環境體驗，逐步建構良善、共好的學習網絡，提升海洋環境關懷及責任感，讓新北學子趣味親海、自主知海、行動愛海，與大海共生共存。

新北推動海洋教育卓越有成！獲獎數全國第一

野柳國小榮獲海洋教育課程教學團隊獎 國小組。（圖／新北市教育局）

新北推動海洋教育卓越有成！獲獎數全國第一

石門國小榮獲海洋教育課程教學團隊獎 國小組。（圖／新北市教育局）

新北推動海洋教育卓越有成！獲獎數全國第一

三重高中顏端佑教師榮獲海洋教育推手個人獎。（圖／新北市教育局）

新北推動海洋教育卓越有成！獲獎數全國第一

新店高中榮獲海洋教育課程教學團隊獎 高中組。（圖／新北市教育局）

更新時間 : 2023-12-06 00:03 GMT+08:00

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