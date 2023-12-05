新北推動海洋教育卓越有成！獲獎數全國第一

教育部今(5)日於基隆市海洋科技博物館舉辦「20 23年海洋教育推手獎頒獎典禮」，新北市四度榮獲「地方政府獎」 ，野柳國小、石門國小及新店高中三校獲「課程教學團隊獎」， 三重高中顏端佑教師獲「個人獎」，新北市獲獎數全國第一， 表現亮眼，展現用心耕耘海洋教育的卓越成效。

教育局表示，新北市今(112)年以「為海而綻、新北好讚」 為主題，「自主」、「安全」、「素養」及「永續」為推動重點，「 新北市海洋教育市級課程18套教案」為基礎，攜手31所藍星學校 合力推廣，實踐海洋五大學習主題，呈現多樣化海洋教育成果。

榮獲海洋推手個人獎的三重高中顏端佑教師， 同時是戶外與海洋教育中心主任，透過教學賦予學生學習任務， 啟發學子自主學習力；透過一線海洋教師的教學經驗， 搭配生動的課程體驗，引領更多教師踏入海洋教學之列。 對於本次獲獎，他謙虛的說，關於海洋，自己只是在母親的懷抱中， 做一位孩子應該做的事。

榮獲課程教學團隊獎的野柳國小校長張錦霞表示， 野柳國小結合社區永續發展，落實「海洋生活．生活海洋」 素養課程，創發BEST教學與學習模組， 透過課堂和臨海情境的體驗探索， 讓孩子學習自主發現家鄉海洋問題並尋找解決方法， 引導力行實踐於生活中。

另一所獲獎的石門國小校長蔡清寬則指出， 石門國小以在地特色發展「5I Shimen」海洋課程，並參酌「十二年國教-海洋教育議題」 五大主軸，研發各年段跨領域統整課程，並以「SEA2」 創新學習模組帶領學生從生活發現海洋議題， 從五感體驗培養探究能力，期許學生以行動力關注海洋， 建立永續海洋之素養。

同樣獲得課程教學團隊獎的新店高中團隊召集人白佩宜教師表示， 雖然新店高中不靠海，但透過課程可讓學生領略大海、邁向國際， 因此研發跨領域素養導向課程「守護海洋•航向世界」， 讓學生從生活出發，自都市、河流到海洋，並串連環境污染、 漁業資源永續問題，融入海神文化、南島語族遷徙之謎、 再生能源及海洋職涯等跨領域主題，期待學子透過海洋與世界接軌， 成為守護海洋之子。

教育局進一步表示，新北市將持續朝向在地深化、多元教育、 全面推廣進行海洋教育，並豐富海洋環境體驗，逐步建構良善、 共好的學習網絡，提升海洋環境關懷及責任感， 讓新北學子趣味親海、自主知海、行動愛海，與大海共生共存。

野柳國小榮獲海洋教育課程教學團隊獎 國小組。（圖／新北市教育局）

石門國小榮獲海洋教育課程教學團隊獎 國小組。（圖／新北市教育局）

三重高中顏端佑教師榮獲海洋教育推手個人獎。（圖／新北市教育局）

新店高中榮獲海洋教育課程教學團隊獎 高中組。（圖／新北市教育局）