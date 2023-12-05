銘傳大學牽線　韓國忠清南道率團來台

由新北市社會局與銘傳大學、韓國忠清南道社會服務院，於日前聯合舉辦「2023韓國與台灣社會福利國際論壇」，並簽署合作備忘錄。在論壇中忠清南道分享韓國兒童照護政策的現況及挑戰，如少子化與高齡化趨勢、城鄉差距資源分配等現況，要如何克服與努力，和新北市似乎雷同。新北市則分享培力兒少參與政策規劃，讓政府聽取兒少意見與交流等經驗。透過論壇，臺韓雙方彼此深入了解，並相互借鏡學習。
居間牽線串連的銘傳大學國際副校長李藍瑜表示，舉辦論壇的目的在促進兩個城市社會福利領域的交流與合作，共同探討社會福利的未來發展方向，有助於雙方政策推動及相關產業的進步，注入新的動力與靈感，使整體社會環境更加美好。
忠清南道女性家族青少年社會服務院研究本部長宋美瑛表示，為建立友善育兒環境，韓國政府積極提倡、鼓勵企業讓員工提早下班以接送小孩，這項友善照護政策，也是政府為鼓勵生育所做的努力。忠清南道與新北市都有相同的社會現象與服務困境，非常羨慕新北市私公協力合作關係密切，共同振興與提高市民和兒少生活福祉。
社會局長李美珍表示，新北市幅員廣大，面對各類福利人口眾多，需要政府與跨領域、跨專業合作，在侯友宜市長施政方針「智能城市」、「行動治理」中，打造一個運用科技智能，開發高風險家庭危機預警系統，以提前保護、因應風險兒少的智慧服務，實踐安居樂業的幸福城市。 李美珍感謝銘傳大學促成國際城市合作交流，有助於雙方政策推動及社福領域的進步；對於韓國忠清南道社會服務院擁有優秀研究團隊的資源與能力，也表示高度讚賞。