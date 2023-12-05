銘傳大學牽線　韓國忠清南道率團來台

由新北市社會局與銘傳大學、 韓國忠清南道社會服務院，於日前聯合舉辦「 2023韓國與台灣社會福利國際論壇」，並簽署合作備忘錄。 在論壇中忠清南道分享韓國兒童照護政策的現況及挑戰， 如少子化與高齡化趨勢、城鄉差距資源分配等現況， 要如何克服與努力，和新北市似乎雷同。 新北市則分享培力兒少參與政策規劃， 讓政府聽取兒少意見與交流等經驗。透過論壇， 臺韓雙方彼此深入了解，並相互借鏡學習。

居間牽線串連的銘傳大學國際副校長李藍瑜表示， 舉辦論壇的目的在促進兩個城市社會福利領域的交流與合作， 共同探討社會福利的未來發展方向， 有助於雙方政策推動及相關產業的進步，注入新的動力與靈感， 使整體社會環境更加美好。

忠清南道女性家族青少年社會服務院研究本部長宋美瑛表示， 為建立友善育兒環境，韓國政府積極提倡、 鼓勵企業讓員工提早下班以接送小孩，這項友善照護政策， 也是政府為鼓勵生育所做的努力。 忠清南道與新北市都有相同的社會現象與服務困境， 非常羨慕新北市私公協力合作關係密切， 共同振興與提高市民和兒少生活福祉。

社會局長李美珍表示，新北市幅員廣大，面對各類福利人口眾多， 需要政府與跨領域、跨專業合作，在侯友宜市長施政方針「 智能城市」、「行動治理」中，打造一個運用科技智能， 開發高風險家庭危機預警系統，以提前保護、 因應風險兒少的智慧服務，實踐安居樂業的幸福城市。 李美珍感謝銘傳大學促成國際城市合作交流， 有助於雙方政策推動及社福領域的進步； 對於韓國忠清南道社會服務院擁有優秀研究團隊的資源與能力， 也表示高度讚賞。