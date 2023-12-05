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以色列計畫將海水灌入地道　將哈瑪斯逼出地面

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/05 16:56
2023年11月22日，一名以色列軍人經過加薩走廊AI Shifa醫院下的地道（圖／路透社RONEN ZVULUN）

2023年11月22日，一名以色列軍人經過加薩走廊AI Shifa醫院下的地道（圖／路透社RONEN ZVULUN）

有美國官員表示，以色列為了消滅哈瑪斯，正在計畫用海水淹沒哈瑪斯在加薩走廊的地道，將武裝分子逼出。

美國華爾街日報報導，該官員稱，以色列軍隊在上個月中旬設置了至少5台大型水泵，預計可於每個小時從地中海引出數千立方公尺的海水，並在幾周內將哈瑪斯的地下道淹沒。

該官員表示，以色列在上個月初向美國通報這項計畫，但美國當局對該計畫的軍事價值、實現可能性及對環境產生的影響有所疑慮。他也說道，美國不知道以色列政府實行的可能性多大，以色列尚未做出最終決定，也沒有廢除計畫。

以色列國防軍（IDF）拒絕回答水淹地道的計畫，但表示，以色列軍隊為了瓦解哈瑪斯的恐怖行動，正用各種軍事和技術等進行作戰。

報導也指出，美國政府官員對該計畫的意見也出現分歧。

贊成者認為，若地下道被水淹沒，哈瑪斯成員和人質就只能出來到地面，哈瑪斯的主要軍事手段（地下道）也將完全被破壞。

反對者們則是擔心，因沒有人進去過地道，無法得知地道的相關情況，不能確定計畫是否可以成功，也害怕海水會對加薩土壤造成傷害。

另外，在不知道淹沒地下道需用多少水的情況下將海水灌入地下，對附近建築穩定性的影響是未知數，對加薩的下水道和淨水設施也可能會造成致命打擊，尤其加薩人民已在面臨水資源不足的問題了。
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更新時間 : 2023-12-06 00:03 GMT+08:00

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