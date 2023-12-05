2024台北最High新年城跨年晚會亮點 金曲2王1后、台劇御用金曲樂團

「2024 台北最 High 新年城」跨年晚會亮點陸續揭曉！台北市觀光傳播局今（5）日公布，除了有金曲 2 王 1 后，還有影視御用金曲樂團、搖滾卡司，點燃台北最熱跨年夜。

集金曲獎最佳新人、最佳女歌手、最佳作曲人等獎項於一身的徐佳瑩，以及金曲歌王 Hush 及 Matzka，不但各自準備表演內容，更將首次攜手公開合演。

此外，影視御用金曲樂團麋先生，近年為熱播劇集《華燈初上》、《模仿犯》，電影《素還真》、《周處除三害》製作音樂每每成熱門話題。這是麋先生首度站上台北跨年晚會，將以麋式搖滾風格呈現影視金曲串燒。

今年擔任跨年前期活動大使，搭乘台北市雙層觀光巴士快閃十二行政區的 IT BOYZ，跨年當天也將與原住民 A Cappella 美聲團體歐開合唱團攜手獻唱。其他卡司包括八三夭、盧廣仲、韋禮安、告五人、華莎、Julia 吳卓源等人，而動力火車今年將擔任壓軸演出，與現場觀眾一同倒數，迎接 2024 年的到來。

主持人的棒子，則交由今年金鐘獎得主之一、最近在金馬獎表現備受好評的 Lulu 黃路梓茵連續第 5 年接下。她將搭檔《食尚玩家》主持群威廉、風田、朵拉，陪觀眾嗨翻跨年夜。

詳情可洽官網。



徐佳瑩（圖／徐佳瑩 IG）



2024 台北最 High 新年城部分表演陣容（圖／截自活動官網）



Lulu 黃路梓茵擔綱 2024 台北最High新年城主持人。（圖／台北觀傳局）