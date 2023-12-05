白水豆花 X KADOKADO與多扶假期 完成香港Make A Wish孩童探訪Taipei101的夢想

斥資打造全台最高立食區的白水豆花x KADOKADO 101獨家聯名高空店，日前協助香港Make A Wish願望成真基金會，讓一位從小患先天性障礙病的羅小朋友完成探訪台灣最高Taipei101大樓的夢想。

公益不落人後，白水豆花 X KADOKADO特別招待羅小朋友一家人參觀101大樓89樓觀景台，並請101協助快速通關，除了在101觀景台現在極賦聖誕節氛圍的造型拍攝打卡景點外，羅小朋友一家人品嘗國宴豆花及造型雞蛋糕，他們對於有台灣101大樓造型的雞蛋糕感到驚艷，直說口味與香港的雞蛋仔非常相似。

願望成真基金會於1998年在香港註冊為慈善團體並成為國際願望成真基金會員之一。旨在為居於香港及澳門、三至十七歲並患有重病的兒童創造改寫生命的願望，透過願望成真的體驗令他們的人生充滿希望、力量及快樂。

Make A Wish羅小朋友於2021年因患有先天性障礙病獲醫生轉介申請願望成真基金。因為無法言語，日常生活都需要用輪椅代步，由媽媽協助推動，晚上也需要呼吸機協助。羅小朋友的母親希望在孩子的病情惡化之前，全家能夠去一次臺北旅行，白水豆花X KADOKADO得知他們的願望，決定盡地主之誼，讓此次台灣之旅能有美好的開始。