差點沒認出來！奧斯卡影后領銜《贖罪日之戰》影評出爐　以色列鐵娘子現身台灣大螢幕還有彩蛋

以巴戰爭持續延燒，今年適逢「第四次以阿戰爭」贖罪日戰爭（Yom Kippur War）50週年之際，親身經歷過該災難的以色列導演，攜手奧斯卡影后Helen Mirren推出電影《贖罪日之戰》，片中彩蛋為上週剛辭世的美國前國務卿也現身，由「東尼獎得主」Liev Schreibe演出，將於12月22日於全台 震撼獻映。

改編真實歷史事件的電影《贖罪日之戰》高度還原以色列在1973年 ，受到敘利亞與埃及突襲，面臨史上最嚴重的「贖罪日之戰」，又稱齋月戰爭、十月戰爭，歷時19日以色列最終撐過劣勢反敗為勝，但因為錯估情勢導致失去近3000名士兵， 許多地區也因此受到重創，這對當時人口僅有300萬人的以色列來 說，可謂慘痛的失敗經歷。



劇照。（圖／采昌影業）

本片由奧斯卡影后詮釋以色列唯一女總理，有「以色列鐵娘子」之稱的Golda Meir，在戰後也下台以示負責， 該片還原她如何飽受精神與生理折磨，做出一生中最重要的決定， 指揮這場危及國家存亡的戰爭。

片中也出現近日辭世的美國前國務卿、知名外交官Henry Kissinger，其為左右該戰事的關鍵人物之一，在片由美國男星Schreibe演出，劇組當時還特地安排他跟Kissinger本人見面， 不僅讓他在角色準備上更加完善， Kissinger也還向劇組分享當年的親身經歷。



劇照。（圖／采昌影業）

受到經典電影《對話》（The Conversation）、《凶線》（Blow Out）、《竊聽風暴》（The Lives of Others）等片啟發，導演希望本片是「不流一滴血」的戰爭片，向當年的戰爭指揮官Amnon Reshef取得前線真實音檔使用在片中。

該片已於國外上映反應兩極，《衛報》影評認為該片沒有讓影后好好發揮，電影既無聊又沒有生命力，但觀眾在《爛番茄》上卻給予91%好評肯定影后演技，一起來看看預告吧！