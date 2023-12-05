差點沒認出來！奧斯卡影后領銜《贖罪日之戰》影評出爐　以色列鐵娘子現身台灣大螢幕還有彩蛋

以巴戰爭持續延燒，今年適逢「第四次以阿戰爭」贖罪日戰爭（Yom Kippur War）50週年之際，親身經歷過該災難的以色列導演，攜手奧斯卡影后Helen Mirren推出電影《贖罪日之戰》，片中彩蛋為上週剛辭世的美國前國務卿也現身，由「東尼獎得主」Liev Schreibe演出，將於12月22日於全台
改編真實歷史事件的電影《贖罪日之戰》高度還原以色列在1973年
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劇照。（圖／采昌影業）
本片由奧斯卡影后詮釋以色列唯一女總理，有「以色列鐵娘子」之稱的Golda Meir，在戰後也下台以示負責，
片中也出現近日辭世的美國前國務卿、知名外交官Henry Kissinger，其為左右該戰事的關鍵人物之一，在片由美國男星Schreibe演出，劇組當時還特地安排他跟Kissinger本人見面，
劇照。（圖／采昌影業）
受到經典電影《對話》（The Conversation）、《凶線》（Blow Out）、《竊聽風暴》（The Lives of Others）等片啟發，導演希望本片是「不流一滴血」的戰爭片，向當年的戰爭指揮官Amnon Reshef取得前線真實音檔使用在片中。
該片已於國外上映反應兩極，《衛報》影評認為該片沒有讓影后好好發揮，電影既無聊又沒有生命力，但觀眾在《爛番茄》上卻給予91%好評肯定影后演技，一起來看看預告吧！