遭禁銷2年 首批台東鳳梨釋迦將輸中國 農業部喊話回到正式平台

台東鳳梨釋迦被中國禁銷2年多後，即將有首批準備通關運往福建平潭，台東縣政府今(5)日舉行「台東縣鳳梨釋迦海外通路出口輔導說明會」，說明縣府積極帶領果農重返外銷市場這段時間來的進展，現場邀集已完成鳳梨釋迦田間果園與包裝作業環境改善的相關產農及業者，與縣府團隊一起為重返外銷市場而努力。

縣長饒慶鈴表示，鳳梨釋迦是臺東縣經濟果樹的支柱，曾是台灣外銷貿易額最高的果品之一，出口值在109年達新臺幣13億元，為出口值第二大的生鮮果品。

過去兩年多，縣府推廣臺東鳳梨釋迦國內行銷不遺餘力，讓各界看見台東的優質水果，同時也不忘努力爭取外銷解禁，與臺東大學合作辦理「臺東鳳梨釋迦田間與包裝環境研究與改善計畫」，為了落實品管記錄及標準化清潔作業流程更辦理多次培訓。目前輔導41家包裝廠完成場域改善作業，透過眾人的齊心協力，也爭取到鳳梨釋迦重返外銷第一大市場中國的契機。

打造「台東模式=高品質模式」，饒慶鈴強調，維持果品的高品質不只是包裝場的責任，更需要農友在田間果園做好把關，由種植至採收的每一道細節都需要仔細留意。

台東的鳳梨釋迦不只要賣得出去，還要賣到好價錢。為開拓銷售通路，近期率領縣府團隊前往鳳梨釋迦最大市場中國大陸進行通路拜訪，確認鮮果的檢疫報關流程，及參訪中國地區高端生鮮電商、百貨公司、精品超市等知名通路。

縣府將持續辦理用藥安全、有害生物零檢出等教育訓練，讓外銷果達到高品質標準。外銷契機得來不易，但最重要的供應鏈環節需要所有成員持續努力。

農業處長許家豪說明，今天縣府辦理對農民的海外通路出口輔導說明會，就是希望對農友說明海外市場的經營不易，我們絕對要把握這次的契機，與高端通路直接合作，摒除掉過往最常被海外消費者詬病的常見問題，讓台東鳳梨釋迦重返國際舞台的第一賣漂亮開市。

過往臺東的鳳梨釋迦雖有名氣，但多半銷往傳統批發市場，歷經中轉運輸時日過程，影響果實鮮度，以致犧牲終端販售的儲架期或果品賣相；縣府有鑑於此，將今年訂為臺東鳳梨釋迦的品質年，一方面委託專業團隊洽談海外零售通路。

另一方面，更希望在產地與包裝場建立標準的作業流程，結合產官學各界力量，確實做好田間果園種植用藥、適期採收、去除田間熱、分級選別、果實清潔、包裝預冷的標準流程處理，再根據目的地市場做好熟度採摘、保鮮預冷的落實，讓臺東鳳梨釋迦不僅重返外銷舞台，更上架現代零售通路。

談到是否有其他中國暫停輸入作物有洽談重新輸入。中央社引述陳駿季說法，其他品項，包含鳳梨、蓮霧、柚子等部分，農業部都有對應，在第一時間把相關檢疫管理、衛生管理措施提供給對方，中國相關部門未做任何回應，期待中國能有符合國際規範的對話。

陳駿季表示，每個國家的農產品進出口一定是檢疫單位跟檢疫單位談，「不會說不透過檢疫單位，而跟地方政府談的，沒有這種例子」，畢竟檢疫是守護每個國家農業最重要的關鍵門檻，所以還是希望中國儘速進到正式平台做處理。