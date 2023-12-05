「台灣有事」日本準備好了嗎？與那國島官民：無人道救援計畫

出於對潛在衝突的擔憂，日本開始了自二戰以來最大規模的國防建設。然而，該國在投入高達2900億美元國防預算的同時，並未針對台海衝突制訂相應計畫，若「台灣有事」，首當其衝的與那國島卻未能做好準備，應對可能的人道危機，成當地居民心頭大患。

離台灣最近 沒有難民計畫因應

日本與那國島最西端距離台灣僅約111公里，當地居民指出，這個人口日漸減少已不足1700人、與世隔絕的前哨站，將無法應對可能發生的台海危機，提供人道救援。

逾20位現任與前任日本官員及居民接受路透社採訪指出，如果中國進攻台灣，數百甚至數千難民可能會試圖乘船抵達與那國島避難。他們表示，東京沒有應對這些難民的計畫，當地人的求助也得不到回應。

與那國町町長系數健一（Kenichi Itokazu）在談日本中央政府時表示，「他們的嘴就像被膠帶封住一樣。」今年7月日本內閣官房長官松野博一訪問與那國島時，系數健一曾向其求助，但同樣未獲得回應。

儘管中國國家主席習近平在11月的「拜習會」向美國總統拜登（Joe Biden）表示，並無外界所言2027年前攻打台灣一事。但面對台灣明年1月13日總統立委大選，中方仍施加了更大的壓力。

駐軍問題中央、地方不同調

日本首相岸田文雄去年曾警告，駐紮在與那國島的約200名自衛隊成員，可能成為首批應對難民危機的人員之一。但在逾百頁概述岸田政府軍事政策的相關文件中，難民問題僅被提及一次，即與聯合國合作。

一位知悉日方想法的美國官員匿名表示，東京在與那國島實施具體人道主義計畫上的猶豫不決，是因為這可能會讓中國認為，日本正在為台海衝突做準備。

然而，即便岸田制定難民計畫，依然面臨與地方政府間的存在爭議的議題，管轄的沖繩政府反對岸田擴軍，盼減少美軍在當地駐紮的人數，並稱管理乘船抵達的移民，是首相的職責。

本報詢問台灣外交部是否與日本討論過人道主義應對危機問題，外交部僅強調，政府對於兩岸關係的立場是維持和平穩定現狀；對於中國的軍事威脅與經濟脅迫行徑，政府不挑釁、不冒進、也不會在壓力下屈服。對於台海情勢隨時密切掌握，也有因應作為，不回應「假設性的問題。」

日本當局消極應對

日本內閣官房發言人表示，「如果有大量難民來日本，相關政府部門將共同應對。」但他拒絕評論是否有針對與那國的具體計畫，並表示不知道與那國町町長是否有直接向松野求助。

路透社的受訪者包括9名了解日本應急計畫的現任官員、6名前任官員。他們表示，雖然台灣難民可以通過海路逃往日本，但任何衝突與逃難的人數都難以預測，日本政府沒有公開提及這種情況。

一名日本海上保安廳官員表示，可能會有數百艘船前來，甚至中國的封鎖也無法阻擋。這些現任與前任官員更多談及當局政府應制定計畫，而非計劃本身，以及這些政府部門、地方當局與私部門可能遇到的難民安置、運輸等實際面問題。

根據移民政策研究所（Migration Policy Institute）的數據，2022年日本境內約有1.8萬名難民，大部分來自緬甸。相較於目前歐洲動輒百萬的難民安置，可謂相當保守。

華盛頓NMV顧問公司馬赫（ Kevin Maher）表示，日本一直不願接受難民，但東京需要就是否接受與否做出政治決定。

日本自衛隊統合幕僚長吉田圭秀（Yoshihide Yoshida）表示，有鑑於俄烏戰爭引發的難民危機，他認為若類似之事發生在日本附近，我們也必須做同樣的人道主義反應，但不應由自衛隊決定，而是由整個政府全面考慮。