【北檢偵辦藍白協商】柯文哲：跟民進黨合作就沒被起訴　藍：綠干預司法才是「搓圓仔湯」

藍白政黨協商遭控涉「搓圓仔湯」，北檢簽分「選他字案」偵辦，民眾黨總統參選人柯文哲今天(5日) 表示，2014年他與民進黨選舉合作，國民黨沒起訴他，2023年換民進黨辦案，國民黨可惡，民進黨更可惡。

獨派團體提告「藍白政黨協商」違反總統副總統選舉罷免法，北檢已分案偵辦，將馬英九、朱立倫、侯友宜、柯文哲列為被告。國民黨發言人楊智伃昨(4日) 表示，民進黨才真正是把司法當成圓仔湯隨便亂搓，抹黑國際民主國家常見聯合政府的政黨協商。

國民黨與民眾黨11月15日舉行藍白合政黨協商，獨派團體台灣國認為前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲「搓圓仔湯」，提告4人涉嫌違反總統副總統選舉罷免法。北檢受理案件後日前已簽分「選他字案」，將4人列為被告偵辦。

民進黨卡大巨蛋防火安全

柯卸任台北市長後就立即通過

另外，國土署昨指出大巨蛋卡蛋的是柯市府，柯文哲今也親上火線回應，他表示，大巨蛋是國民黨留下爛攤，但他不會原諒民進黨，防火安全卡到他卸任台北市長後就立即通過，老百姓要認清民進黨嘴臉。

柯文哲今偕競選總幹事黃珊珊、立委賴香伶、不分區立委參選人徐瑞希、台大財金系教授張森林舉行勞動政見記者會，並於會後接受媒體訪問。

談及遭指拖延大巨蛋工程，柯文哲回應，大巨蛋是國民黨留給他的爛攤子，他接任台北市長時，除了大巨蛋，還有北流、北藝，他勸國民黨不要再拿出來打，若國民黨再打，他就每一樣拿出來清算。

柯文哲提到，大巨蛋除了沒按圖施工3年多，也沒有防火區劃，連他是醫學系畢業都看得出設計問題；另一方面，北藝的預算跟造價不一樣，蓋到一半後廠商倒閉跑掉，至於北流則從編預算到開工耗費10年，「到底搞什麼鬼」。

柯文哲強調，大巨蛋是國民黨留下的爛攤，但他不會原諒民進黨，防火安全卡到他卸任台北市長後就立即通過，不可以把政治鬥爭赤裸裸執行，然後讓市民受害。

根據中央社，柯文哲說明，雖然大巨蛋過程他有些處理不好，「但最後有必要卡1年10個月嗎？」他呼籲，全部老百姓要認清民進黨嘴臉，並點名國土署，去問內政部前部長徐國勇、行政院前院長蘇貞昌，為何大巨蛋消防安全要審1年10個月。

媒體詢問，如何看待北檢簽分「選他字案」偵辦11月15日的藍白政黨協商。

2014年柯與民進黨合作台北市長選舉

國民黨都沒辦他「搓圓仔湯」

柯文哲回應，他2014年與民進黨合作台北市長選舉，國民黨都沒辦他「搓圓仔湯」，這次藍白合沒有成功，民進黨卻辦案，國民黨很可惡，民進黨更可惡。

媒體也詢問如何看待近期多份民調顯示支持度排第3，柯文哲指出，有些民調是刻意操作，若改變市話與手機占比，民調結果會完全不同。全市話民調無法覆蓋到全台灣所有人，純市話民調有取樣偏差問題，而他的民調是「年輕人高、長者低」，因此若採全市話，他的民調一定會下降。

柯文哲：藍白分手後

台灣真的出現3強鼎立的政局

媒體追問如何看待民調顯示反感度暴增，柯文哲解釋，他做過研究，國民黨、民進黨、民眾黨的反感度都達到4成，雖然民眾黨稍微高一點，「因為我們同時被藍綠討厭」，但這意味台灣真的出現3強鼎立的政局，藍白分手後，民眾黨從此變成清楚的政治板塊。

此外，聯合國氣候峰會2日舉行會議，有近120國承諾在未來7年內，將世界再生能源發電量增加至目前的3倍，媒體也詢問看法。柯文哲強調，核能是嚴肅的議題，民進黨的兩大神主牌是台獨與反核，長期下來民進黨變成宗教團體義和團，「恐怕慈禧太后和義和團的官員們要去面對世界列強的主張」。

柯文哲表示，面對2050淨零碳排，世界先進國家已經要求核能增加3倍發電量，民進黨趕快出來懺悔還來得及，「道歉不用，懺悔就可以」。