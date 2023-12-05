烏克蘭恐彈盡援絕？白宮：美國援助資金將於2023年底告罄

2022 年 2 月俄烏戰爭以來，烏克蘭靠著國際軍援才得以與俄國拚搏至今，但最大援助方美國現傳出預算卡關，白宮警告，若國會遲遲不審批通過，年底前對烏援助恐怕就會斷炊。

金融時報報導，白宮管理及預算局局長楊恩（Shalanda Young）4 日致函國會兩黨領袖，若國會不採取行動，今年底之前，就會耗盡用來採購軍備援烏的預算。「我們沒錢也沒時間了。」

總統拜登（Joe Biden）10 月要求國會批准一項 1,060 億美元的緊急撥款，用於支持烏克蘭、以色列以及印太國家，其中也納入對台灣的支援。然而，共和黨內部強烈反對續援烏克蘭，並有意要求民主黨在移民等措施上讓步，作為通過的條件，談判陷入泥淖。

就算參議院准了，還得過眾議院那關。新任議長強森（Mike Johnson）對軍援烏克蘭抱持疑慮，認為拜登政府在解決俄烏衝突上缺乏明確戰略，也未充分提出美國納稅人血汗錢用於援烏的問責方式。

楊恩以「擊碎膝蓋骨」（kneecap）為喻，指國會阻撓美國武器輸烏，將使烏國無力抵抗俄軍進逼，迄今取得的戰果陷危，增加俄軍勝利的機會。雪上加霜的是，與此同時，歐盟方面也遲遲未能就曾援烏克蘭的 500 億歐元一案達成共識。

楊恩強調，美國經濟可受惠於援烏行動。她表示，雖未能提出確切數據，但美國企業可拿到許多軍備合約，如防空系統就是從阿拉巴馬州、德州、喬治亞州籌獲，而許多關鍵零組件也來自全國各州。