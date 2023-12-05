Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

烏克蘭恐彈盡援絕？白宮：美國援助資金將於2023年底告罄

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/05 14:04
2023年9月29日，烏克蘭Mi-8直升機發射飛彈攻擊俄軍。（圖／路透社Anna Voitenko）

2023年9月29日，烏克蘭Mi-8直升機發射飛彈攻擊俄軍。（圖／路透社Anna Voitenko）

2022 年 2 月俄烏戰爭以來，烏克蘭靠著國際軍援才得以與俄國拚搏至今，但最大援助方美國現傳出預算卡關，白宮警告，若國會遲遲不審批通過，年底前對烏援助恐怕就會斷炊。

金融時報報導，白宮管理及預算局局長楊恩（Shalanda Young）4 日致函國會兩黨領袖，若國會不採取行動，今年底之前，就會耗盡用來採購軍備援烏的預算。「我們沒錢也沒時間了。」

總統拜登（Joe Biden）10 月要求國會批准一項 1,060 億美元的緊急撥款，用於支持烏克蘭、以色列以及印太國家，其中也納入對台灣的支援。然而，共和黨內部強烈反對續援烏克蘭，並有意要求民主黨在移民等措施上讓步，作為通過的條件，談判陷入泥淖。

就算參議院准了，還得過眾議院那關。新任議長強森（Mike Johnson）對軍援烏克蘭抱持疑慮，認為拜登政府在解決俄烏衝突上缺乏明確戰略，也未充分提出美國納稅人血汗錢用於援烏的問責方式。

楊恩以「擊碎膝蓋骨」（kneecap）為喻，指國會阻撓美國武器輸烏，將使烏國無力抵抗俄軍進逼，迄今取得的戰果陷危，增加俄軍勝利的機會。雪上加霜的是，與此同時，歐盟方面也遲遲未能就曾援烏克蘭的 500 億歐元一案達成共識。

楊恩強調，美國經濟可受惠於援烏行動。她表示，雖未能提出確切數據，但美國企業可拿到許多軍備合約，如防空系統就是從阿拉巴馬州、德州、喬治亞州籌獲，而許多關鍵零組件也來自全國各州。
烏克蘭
俄國
俄烏
俄烏戰爭
美國
白宮
國會
軍援
援助

相關新聞

美軍稱基於自衛攻擊無人機基地造成5死　伊拉克武裝團體誓言報復
美軍稱基於自衛攻擊無人機基地造成5死　伊拉克武裝團體誓言報復
2023/12/04 11:52
【台灣有事】日本退將：日本之於台灣如波蘭之於烏克蘭 惟台灣難民是個問題
【台灣有事】日本退將：日本之於台灣如波蘭之於烏克蘭 惟台灣難民是個問題
2023/12/01 09:48
美國外交教父現實主義至上 季辛吉翻手為雲覆手為雨終謝幕
美國外交教父現實主義至上 季辛吉翻手為雲覆手為雨終謝幕
2023/11/30 12:02
分析【倒數43天】台灣2024立委選舉：民進黨拚國會過半　初估10到15選區陷激戰
分析【倒數43天】台灣2024立委選舉：民進黨拚國會過半　初估10到15選區陷激戰
2023/11/30 11:32
巴勒斯坦平民死傷慘重　休戰期間美國向以色列施壓改變戰術
巴勒斯坦平民死傷慘重　休戰期間美國向以色列施壓改變戰術
2023/11/29 17:44

更新時間 : 2023-12-05 16:10 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
亞錦賽「台韓大戰」 徐若熙7局10K壓制韓國 台灣4比0奪大巨蛋歷史首勝!
亞錦賽「台韓大戰」 徐若熙7局10K壓制韓國 台灣4比0奪大巨蛋歷史首勝!
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
台灣民間團體上凱道•呼籲暫緩新增移工來源國　勞動部: 「引進10萬」印度勞工純屬虛構
台灣民間團體上凱道•呼籲暫緩新增移工來源國　勞動部: 「引進10萬」印度勞工純屬虛構
大雪切斷陸空交通 德國南部、奧地利、瑞士警戒慎防雪崩
大雪切斷陸空交通 德國南部、奧地利、瑞士警戒慎防雪崩
「換乘戀愛3」終於將在29日播出！第一波短篇預告釋出超唯美
「換乘戀愛3」終於將在29日播出！第一波短篇預告釋出超唯美
中國螺螄粉網路氾濫 民眾食後上吐下瀉 台北市衛生局將查
中國螺螄粉網路氾濫 民眾食後上吐下瀉 台北市衛生局將查
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」