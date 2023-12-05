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耶誕趴必備 限量手刀搶！必勝客「炫Food盒」不怕選擇障礙 所有願望都能滿足

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/05 11:43
必勝客全新派對神器「炫Food盒」限量開搶。（圖／必勝客）

必勝客全新派對神器「炫Food盒」限量開搶。（圖／必勝客）

耶誕鈴聲響起，在家開趴也能吃豐盛大餐！除了推出年末限定奢華「炙烤大蝦嫩牛比薩」之外，必勝客再度出招，全新派對神器「炫Food盒」限量限店重磅登場，即日起在PK APP限量開搶，全台僅150間門市販售，極限量只有4千5百盒，手速太慢就沒了。

一個大比薩，搭配四種副食點心，每一口都吃得到必勝客精心準備的美味，必勝客耶誕「炫Food盒」從外觀就充滿耶誕儀式感，特別設計限定禮物造型比薩外盒，打開時就像拆禮物般興奮。除了可以吃到年末限定奢華款「炙烤大蝦嫩牛比薩」之外，還有其他6種人氣熱銷口味供選擇，包含「松露海鮮珍珠起司比薩」、「法式卡菲海陸比薩」，或是暢銷口味「和風章魚燒比薩」、「煙燻培根手撕豬比薩」。

其中年末限定的「炙烤大蝦嫩牛比薩」特別選用鮮嫩厚切牛排，搭配源自西班牙的羅曼斯可醬，以堅果、紅甜椒與番茄一起燉煮，帶出牛排的鮮嫩與鮮甜，以及炙烤後帶有蝦殼香氣的鳳尾大蝦，再搭上丹麥Buko奶油製成的乳酪起司球。

禮物盒內還特別選了四種人氣副食、點心，包含酥脆飽滿的黃金和風鱈魚塊、香脆的黃金雞軟骨、最受網友喜愛的療癒巧克力麻糬QQ球，以及全新推出、使用台灣芋頭內餡特製的芋見乳酪千層酥。開趴訂餐總是有選擇障礙？「炫Food盒」一次填滿你的願望。
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比薩

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更新時間 : 2023-12-05 16:10 GMT+08:00

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