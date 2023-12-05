「慢性鼻竇炎＋鼻息肉」反覆發作！ 如何選擇治療方式？

【健康醫療網／記者吳儀文報導】48歲A小姐本身從事餐飲、品酒相關工作，但因為慢性鼻竇炎併鼻息肉產生嗅覺異常等症狀，嚴重影響工作、生活。雖然她曾經在不同醫院做過了3次手術，但過沒多久鼻息肉問題又再次復發，因此輾轉來到中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科暨聽語中心王堂權主任的門診求治。

王堂權主任表示，A小姐曾經接受過口服類固醇的治療，雖然症狀獲得了部分的緩解，不過A小姐相當在意體重增加、水腫等類固醇可能的副作用，而且因工作關係，也沒辦法挪出時間住院手術，術後黏膜修復期，也擔心會對講究嗅覺與味覺的工作造成影響，因此決定接受生物製劑治療。目前治療約半年左右，穩定控制第二型發炎反應後，嗅覺與鼻息肉等問題都已大幅改善。

鼻竇炎、鼻息肉為何反覆發作？ 有哪些症狀、影響？

慢性鼻竇炎發生的原因與感染、發炎、過敏、職業性暴露（如：接觸粉塵、化學物質）等都可能有關連。王堂權主任指出，其中一群慢性鼻竇炎併鼻息肉的病友相當特別，近年來國內外研究發現，這類患者與「第二型發炎反應」有關，並非單純感染而引發症狀，而是整個免疫系統的問題導致反覆發炎、息肉增生。

慢性鼻竇炎併鼻息肉的患者常有分泌物（如：鼻涕）增加、鼻塞、臉部疼痛等症狀，會影響睡眠、生活。由於嗅覺黏膜位在鼻腔頂部，鼻息肉生成後可能會阻礙氣流的通道，使氣味分子無法到達鼻腔頂部，再加上黏膜本身的嚴重發炎，容易產生嗅覺功能低下、異常等情形，嚴重甚至會嗅覺喪失，無法品嚐出食物的完整滋味。

因此，慢性鼻竇炎併鼻息肉導致的嗅覺問題，對於廚師、品酒師等餐飲工作者更是影響甚鉅。王堂權主任表示，針對慢性鼻竇炎併鼻息肉的患者，治療上可用類固醇鼻噴劑、口服類固醇等藥物輔助治療，不過長期使用類固醇有可能會產生副作用，若治療效果仍不理想，手術會是下一階段有效的治療方式之一。

目前，大部分患者都可經鼻孔進行鼻竇內視鏡微創手術，若進一步採用3D立體定位影像導航手術，更可以在術中精準掌握及妥善移除病灶。王堂權主任提到，隨著設備及技術的進步，微創手術術後的疼痛、出血等問題都已大幅降低，而且外觀上不會留下傷口及疤痕，不過在手術移除病灶之後，仍需要一段時間，讓鼻竇能夠順利長出新的健康組織及黏膜，如此才算穩定。

生物製劑精準醫療 改善嗅覺與生活品質

此外，對於有第二型發炎問題的慢性鼻竇炎併鼻息肉病友來說，即使經過手術，仍有一定的機率可能復發。王堂權主任說明，手術雖然可以將有問題的組織處理掉，但根本的問題是第二型發炎反應，若沒有進行控制，當然有可能會因為慢性發炎與刺激而再長出新的息肉。

這一類型的患者，若要長期穩定控制、減少復發的機會，王堂權主任認為，生物製劑是能解決問題的治療利器之一，它是精準治療的一部份，有助阻斷及調節不正常的免疫機轉。許多文獻指出，使用生物製劑治療慢性鼻竇炎併鼻息肉，有助縮小鼻息肉、改善不適症狀，嗅覺甚至在短時間內就有機會進步。

王堂權主任表示，陸陸續續有些國家已將生物製劑列入治療準則中，我們也不落人後，台灣鼻科醫學會建議，若檢驗嗜酸性球、IgE等數值過高，或疾病嚴重需使用類固醇治療、顯著影響生活品質、嗅覺明顯喪失、合併有氣喘等共病，上述5條件符合3項以上，經醫師完整評估後，都可能是適合使用生物製劑的患者。

隨著科技、醫學進步，慢性鼻竇炎併鼻息肉的患者，也有越來越多新的評估方法、治療藥物與手術方法，隨著精準醫療時代的到來，人工智慧輔助的醫療模式也應運而生，醫師建議民眾若有相關問題，應盡早和醫師共同討論，選擇適合的治療方式改善症狀與生活品質。

【延伸閱讀】

擺脫一鼻孔出氣 下鼻甲術新型止血貼片助恢復

慢性鼻竇炎治療新科技 膠原蛋白基質粉輔助傷口癒合



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60114

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw