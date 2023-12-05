小學生瘋「魔芋爽」小小一包鈉含量破200　醫師提醒鈉攝取量易超標

「魔芋爽」是一款來自中國的零食，近日流行於國小生之間，但卻有超高鈉含量，有小學老師表示，因該零食含太多添加物，有老師希望學生不要吃，小朋友就躲進廁所吃。

一名國小老師林晉如分享，上一屆就有學生帶來，到這一屆因已可從便利商店買到，就有更多小學生在吃，袋內的油滴得到處都是，垃圾桶變得很噁心。

林晉如說，學生平常營養午餐很挑食，但魔芋爽這麼辣，卻能把裡面的全部油汁到下去「配飯」，他上網看才發現是蒟蒻加上「大量調味料」的重口味零食，還有營養師指出，吃多可能對兒童產生「過動、注意力不集中、學習力下降及情緒控制不穩」等隱藏風險。

一名腎臟科醫師王介立在臉書上分享，包裝上寫著素毛肚，但事實上是由魔芋粉製作而成的加工食品，而「魔芋」似乎就是蒟蒻的別名。

王介力指出，魔芋爽應符合「高度加工食品」（ultra processed food）的定義，且超級遠離原形食品，是一款超高脂略低碳水的食品，脂肪占熱量比為54%，碳水占熱量比為43%。

王介力強調，成份裡最吸睛的是「高鈉」，每100克有破千毫克的鈉，數字基本上與便利商店最鹹的梅肉差不多等級。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，醫學上每日建議鈉攝取量依年齡不同，1到3歲建議1天不超過1200毫克，4到8歲不超過1500毫克，9到13歲不超過1800毫克，14歲以上則建議不超過2300毫克。

顏宗海說，不論孩童或成人，若攝取過多高鈉食物，都易提高罹患高血壓或心血管疾病風險，「魔芋爽」小小1包，鈉含量就超過200毫克，但人1天中還會吃其他正餐、喝湯、零食等，也都會攝取到鈉，若再攝取魔芋爽這類鈉含量高的零食，很容易超標，因此不建議過度攝取。

根據中央社，衛生福利部食品藥物管理數據顯示，去年1月1日至今年10月31日，中國進口零食「魔芋爽」共計報驗144批，重量達515.483公噸。食藥署表示，實際輸入量需視海關實際放行數量。