Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

引退7年 沈春華重回主播台？搏命演出與林書豪一同宣布新身分

By 朱明珠, 台灣英文新聞－記者
2023/12/05 10:54
112年12月4日，Uber Eats 公布全新品牌代言人沈春華及林書豪。（圖／Uber Eats）

112年12月4日，Uber Eats 公布全新品牌代言人沈春華及林書豪。（圖／Uber Eats）

Uber Eats 昨（4）日首次發表 2023 年台灣消費者渴望調查，揭曉消費者在平台上對餐飲的各種需求，近 4,000 萬種餐飲及生鮮雜貨等選項，充份滿足消費者的日常需求與各種喜好；並同時於昨（4）日公佈全新品牌代言人沈春華及林書豪，充滿新鮮話題的搭配迸出許多火花，而品牌影片更首次採用劇情式腳本，以幽默手法展現外送平台特色。

Uber Eats 於 2016 年推出，至今已經推廣至全球 45 個國家、6,000 座城市、匯聚超過 40 萬多家合作商家，而目前台灣的營運包含 18 大城市，與超過 75,000 家嚴選商家合作。從美食到生鮮雜貨，都可以在 Uber Eats App 上選購。

為滿足消費者對吃的、用的各種渴望，Uber Eats 持續擴充餐飲及生鮮雜貨選項，而且不分時段，白天或深夜都能一鍵滿足。調查發現，消費者除了從喜愛的商家點購想吃、想用的商品，也會更直接的以「搜尋關鍵字」的方式快速尋找自己想要的。從熱搜關鍵字、備註欄文字以及熱銷商品清單的大數據，來挖掘出消費者的渴望，揭曉 2 大有趣現象：

Uber Eats 揭曉「雞蛋」是 2023 年台灣消費者搜尋生鮮日用品關鍵字第一名，反映出今年全球蛋荒現象，促使消費者也在 Uber Eats 上滿足購買蛋的需求；餐飲方面，熱搜字由「麥當勞」及「飲料」拿下，顯示速食及飲料已深入台灣人的日常飲食。

此外，透過消費者的訂單備註反映台灣消費者的特殊點購需求，例如全台無論哪一個城市，「小辣」的訂單需求最高，佔整體備註訂單 2 成，也是中辣的 2.9 倍、和大辣與微辣的 5 倍之多。其次討厭蔥的人比討厭香菜的人更多，佔整體備註訂單的 5%，更是不要香菜的訂單 2.3 倍。

Uber Eats 於今（5）日推出「Uber Eats（應該）都點得到」全新品牌影片，由金鐘新聞主播及主持人沈春華與 2019 NBA 總冠軍及現職新北國王球員林書豪擔任台灣代言人，昨日的記者會上，兩人切磋球技、比拼念新聞稿的流暢度，迸出許多火花。沈春華還透露，她在廣告中有許多驚險場面，例如穿著高跟鞋奔跑下樓、衝破紙箱、下腰躲護欄等搏命演出，身手矯健的她絕無使用替身。

談到是否重回主播台，沈春華強調不是不願意回歸，她很想念主播台，只是現今媒體生態與以往不同，現在很享受當自由媒體人，在新媒體中學習與紛絲互動等，不過未來也不排斥任何邀約、合作，或者為新聞傳播服務，也許可以激盪不同火花。
Uber Eats
沈春華
林書豪
外送平台
主播
籃球明星

相關新聞

500趴來囉！台北水舞廣場領免費限量鵝肉飯　搭乘Uber最高折抵百元
500趴來囉！台北水舞廣場領免費限量鵝肉飯　搭乘Uber最高折抵百元
2023/11/28 15:47
台灣首位AI虛擬主播！氣質歐膩報新聞廣邀民眾取名　NCC回應了
台灣首位AI虛擬主播！氣質歐膩報新聞廣邀民眾取名　NCC回應了
2023/06/25 17:14
【林來瘋開箱影片】林書豪聯名膠囊系列快閃台北　受傷後首度露面親吐下季動向
【林來瘋開箱影片】林書豪聯名膠囊系列快閃台北　受傷後首度露面親吐下季動向
2023/05/16 21:09
【2024台灣總統大選】三立美女主播郭雅慧 接賴清德競選團隊發言人
【2024台灣總統大選】三立美女主播郭雅慧 接賴清德競選團隊發言人
2023/05/06 11:50
台裔NBA球星林書豪加盟鋼鐵人　台灣首戰終止4連敗
台裔NBA球星林書豪加盟鋼鐵人　台灣首戰終止4連敗
2023/02/12 20:56

更新時間 : 2023-12-05 16:10 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
亞錦賽「台韓大戰」 徐若熙7局10K壓制韓國 台灣4比0奪大巨蛋歷史首勝!
亞錦賽「台韓大戰」 徐若熙7局10K壓制韓國 台灣4比0奪大巨蛋歷史首勝!
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
台灣民間團體上凱道•呼籲暫緩新增移工來源國　勞動部: 「引進10萬」印度勞工純屬虛構
台灣民間團體上凱道•呼籲暫緩新增移工來源國　勞動部: 「引進10萬」印度勞工純屬虛構
「換乘戀愛3」終於將在29日播出！第一波短篇預告釋出超唯美
「換乘戀愛3」終於將在29日播出！第一波短篇預告釋出超唯美
大雪切斷陸空交通 德國南部、奧地利、瑞士警戒慎防雪崩
大雪切斷陸空交通 德國南部、奧地利、瑞士警戒慎防雪崩
中國螺螄粉網路氾濫 民眾食後上吐下瀉 台北市衛生局將查
中國螺螄粉網路氾濫 民眾食後上吐下瀉 台北市衛生局將查
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」
薑黃的黃不單純 竟是鉛中毒元凶！經濟學人：印度應學孟加拉如何消滅「毒薑黃」