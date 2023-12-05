引退7年 沈春華重回主播台？搏命演出與林書豪一同宣布新身分

Uber Eats 昨（4）日首次發表 2023 年台灣消費者渴望調查，揭曉消費者在平台上對餐飲的各種需求，近 4,000 萬種餐飲及生鮮雜貨等選項，充份滿足消費者的日常需求與各種喜好；並同時於昨（4）日公佈全新品牌代言人沈春華及林書豪，充滿新鮮話題的搭配迸出許多火花，而品牌影片更首次採用劇情式腳本，以幽默手法展現外送平台特色。

Uber Eats 於 2016 年推出，至今已經推廣至全球 45 個國家、6,000 座城市、匯聚超過 40 萬多家合作商家，而目前台灣的營運包含 18 大城市，與超過 75,000 家嚴選商家合作。從美食到生鮮雜貨，都可以在 Uber Eats App 上選購。

為滿足消費者對吃的、用的各種渴望，Uber Eats 持續擴充餐飲及生鮮雜貨選項，而且不分時段，白天或深夜都能一鍵滿足。調查發現，消費者除了從喜愛的商家點購想吃、想用的商品，也會更直接的以「搜尋關鍵字」的方式快速尋找自己想要的。從熱搜關鍵字、備註欄文字以及熱銷商品清單的大數據，來挖掘出消費者的渴望，揭曉 2 大有趣現象：

Uber Eats 揭曉「雞蛋」是 2023 年台灣消費者搜尋生鮮日用品關鍵字第一名，反映出今年全球蛋荒現象，促使消費者也在 Uber Eats 上滿足購買蛋的需求；餐飲方面，熱搜字由「麥當勞」及「飲料」拿下，顯示速食及飲料已深入台灣人的日常飲食。

此外，透過消費者的訂單備註反映台灣消費者的特殊點購需求，例如全台無論哪一個城市，「小辣」的訂單需求最高，佔整體備註訂單 2 成，也是中辣的 2.9 倍、和大辣與微辣的 5 倍之多。其次討厭蔥的人比討厭香菜的人更多，佔整體備註訂單的 5%，更是不要香菜的訂單 2.3 倍。

Uber Eats 於今（5）日推出「Uber Eats（應該）都點得到」全新品牌影片，由金鐘新聞主播及主持人沈春華與 2019 NBA 總冠軍及現職新北國王球員林書豪擔任台灣代言人，昨日的記者會上，兩人切磋球技、比拼念新聞稿的流暢度，迸出許多火花。沈春華還透露，她在廣告中有許多驚險場面，例如穿著高跟鞋奔跑下樓、衝破紙箱、下腰躲護欄等搏命演出，身手矯健的她絕無使用替身。

談到是否重回主播台，沈春華強調不是不願意回歸，她很想念主播台，只是現今媒體生態與以往不同，現在很享受當自由媒體人，在新媒體中學習與紛絲互動等，不過未來也不排斥任何邀約、合作，或者為新聞傳播服務，也許可以激盪不同火花。