法紀錄片：中共操控TikTok分化介選、成統一台灣工具

中國社群軟體席捲全球，台灣亦難抵TikTok浪潮。法國電台紀錄片聚焦TikTok如何作為中共分化台灣人民、介入台灣大選，專家在影片中表示，TikTok可能成為中國「統一」的工具。

中國短影片社平台TikTok、社群軟體小紅書等廣受台灣使用者歡迎，不僅老人家常傳閱來自中國的短影片，青少年也因購物或娛樂目的流連其中。今年8月英國衛報報導，台灣年輕人沉迷北京所掌控的App，專家憂心，年輕人在潛移默化中遭到中國「思想改造」。

中央社報導，法國公共電視旗下第5電視台（France 5）昨晚播出「製造謊言」系列最新紀錄片「TikTok：中國陰影」（TikTok, l'ombre chinoise）。在70分鐘的影片中，導演訪問數十位法國、英國、美國、台灣的專家與記者，展示中國如何利用TikTok監視、操縱輿論與散布假訊息；也訪問年輕使用者，發現他們確實會在TikTok搜尋資訊，展現該平台影響力。

TikTok台灣用戶超過550萬人，將近人口的四分之一。紀錄片指出，TikTok影片意圖影響台灣2024總統立委大選，中央研究院學者洪子偉在紀錄片中表示，「中國的目標是打擊台灣獨立，準備並宣揚未來的統一」。民主進步黨籍市議員趙怡翔則說，「包括假新聞帶來的威脅與挑戰」。

中國對台灣進行認知作戰、分化民心、介入選舉已行之有年。紀錄片分析，大選在即，中國網路政治宣傳主要鎖定民進黨參選人賴清德，台灣民主實驗室（Doublethink Lab）研究員尼文（Tim Niven）指出，中國透過破壞賴的「可信度」達成目的。

中國透過TikTok宣稱，若賴清德當選，美國將會發起戰爭；並稱賴清德會把國家帶往災難，散播台灣缺電、缺水、缺疫苗、缺中藥，打造「台灣民不聊生，民進黨執政不力」的景象。行政院政務委員羅秉成在影片中表示：「這是用來分化、削弱人民抵抗意志的方法...台灣面對的假消息攻擊非常嚴峻，已不是實驗室等級，而是一場戰爭。」

TikTok蒐集個資，據中國法規，企業須配合政府，因此這些數據等同於掌握在中共政府手裡。如法國軍事學校戰略研究所（IRSEM）情報與混合威脅部門主管夏宏（Paul Charon）在影片中所言，「真正讓TikTok有疑問的，是它和共產黨的關係，以及中國政權非民主的性質」。

長期調查TikTok的英國記者克里朵（Cristina Criddle）發現，母公司字節跳動（ByteDance）的員工曾窺探她的地理定位等數據，追蹤她的行動軌跡，以探查與她見過面的內部人士。目前歐洲境內的TikTok審查員有6125人，兩位不願露面的言論審查員在記錄篇中揭露，TikTok審查內容的機制，名義上是「客戶服務」，然工作實際則根據有台灣、新疆、香港獨立等敏感關鍵字在內的清單，提交不適當影片，再由其他人員刪除或以演算法方式屏蔽影片。

紀錄片後，節目邀請夏宏與數位地緣專家柯利歐（Ophélie Coelho）進行15分鐘的問答討論。柯利歐指出，中國所有大型科技企業背後都有國家支持和資金，也會成為黨國的經濟、政治工具。

夏宏強調，紀錄片中最讓他反思的片段便是台灣。「我認為台灣人確實應該害怕。過去幾十年來，對中國的情感和歸屬逐漸消失，台灣認同則大增。現在或許有個工具，展現『統一』可能沒那麼糟，這是關鍵議題。」他表示，「對中共黨國來說，首要目標就是貶低民主，因為這對他們來說就是生存問題。若民主在中國人民眼中成為可靠的選項，他們的政權就危險了。」