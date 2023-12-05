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小蟲大煩憂 亞洲觀光業憂臭蟲危機衝擊產業復甦

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/05 10:12
2023年9月29日，巴黎除蟲人士手套上的臭蟲。（圖／路透社Stephanie Lecocq）

2023年9月29日，巴黎除蟲人士手套上的臭蟲。（圖／路透社Stephanie Lecocq）

臭蟲（又稱床蝨）雖非新害蟲，近來卻在全球引發了恐慌，蟲害已從歐洲傳至亞洲，隨著後疫情時代旅遊正熾，亞洲各國觀光業無不擔憂，民眾可別又被嚇得又不敢出國。

日經亞洲報導，繼巴黎與倫敦等歐洲城市之後，臭蟲大軍一路透過行李傳播至南韓、日本、香港、新加坡、台灣等地，雖不致引起疾病，被咬卻極癢無比，令人聞風色變。

南韓 11 月 20 至 26 日通報 70 例，此前一周也通報了 68 例，案例持續上升。南韓政府正加強檢查 14 萬處流民收容所、安養中心、宿舍等住房設施，地鐵持續清消，官方釋影片教導如何防止蟲蟲入侵。日本媒體 10 月報導，臭蟲增加趨勢是歷年來之最，來源只會是湧入的外籍觀光客。台灣近年來的臭蟲新增案例，則多與東南亞國家有關。

事實上，專家指，1940 年代殺蟲劑 DDT 誕生後，臭蟲危害獲得控制，但 1998 年左右「再度崛起」。臭蟲抗藥性變強，加上氣候升溫、人類住家也終年保持溫暖，儼然處處都成了臭蟲「溫床」。

新加坡有害生物管理協會（Singapore Pest Management Association）表示，收到的蟲害諮詢較往常成長了 30% 至 50%，由於星國是全球轉運大站，旅宿、運輸業者無不積極洽問，一旦爆發蟲蟲危機，該如何尋求協助。

中國社群媒體小紅書上，也充斥著計劃去首爾卻焦慮不已的旅客。為了讓旅客安心，香港旅行社永安旅遊甚至打包票，南韓團只要有團員在下榻飯店、公車或餐廳發現臭蟲，第一個通報者旅費全退。

專家呼籲世人莫過度擔憂，蟲害不是世界末日。英國昆蟲專家 Richard Naylor 表示，飯店、醫院可避免採用太複雜、有皺褶的布料，避免臭蟲藏身，而金屬框的床鋪也可有效防止蟲蟲爬上床。入住時，旅客可抖一抖床，揪出藏在暗處的害蟲。

有的業者已嗅到商機。南韓樂金電子（LG Electronics）推出了標榜能透過改變溫度殺死臭蟲的洗衣機、蒸氣衣櫃。芬蘭公司 Valpas 的智慧床腳號稱能「捕捉」所有入侵床蝨，透過電子郵件通知飯店人員。英國 Spotta 也設計了床蝨陷阱與警報通知機制。
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更新時間 : 2023-12-05 16:10 GMT+08:00

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