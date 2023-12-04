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香港股市4日創近年新低　恆生指數下跌184點、以16646作收

由於投資人預期美國降息，亞洲金價4日飆上新高

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/04 20:49
圖為香港證交所檔案照片 ( 路透) 

圖為香港證交所檔案照片 ( 路透) 

在外國撤資的情況下，香港股市持續低迷，恆生指數今天(4日) 收盤創下近年來新低，收報16646點，下跌184點或1.09%。港股全日成交總額為港幣1063億元。

近年來，港股持續不振，從2萬2000點水平拾級而下。一些公開數字則顯示，外資因為地緣政治等因素持續撤離香港，至今沒有回流跡象，中國早前有網友以「國際金融中心遺址」來形容香港股市現況。

儘管港府官員就此提出反駁，但港股積弱不振已是不爭的事實。

今天不只港股收黑，亞洲主要股市大多收跌。日股日經指數收跌0.6%，來到33231.27點。上海綜合指數收跌0.3%，來到3022.91點。

其他亞股方面，新加坡和台北股市皆以黑盤作收。雪梨、首爾、曼谷、馬尼股市則收紅。

此外，亞洲股市今天雖未能延續華爾街股市前一個交易日的漲勢，走勢不一。但在市場預期美國聯邦準備理事會（Fed）明年(2024年) 可望降息的樂觀心理帶動下，國際金價今天再創歷史新高。

綜合中央社與外電報導，隨著一連串數字顯示勞動市場軟著陸，以及經濟活動放緩，同時通膨持續朝向聯準會的目標2%滑降，近幾週來，股市攀漲、美元走貶。市場目光放在本週將公布的美國就業數據。

以色列和巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）爆發戰爭後，投資人近幾週來紛紛買進黃金避險，亞洲金價今天(4日) 早盤一度漲至每盎司2135美元

而在一連串數據顯示通膨放緩，引發市場臆測聯準會可能降息後，金價漲勢受到更多的激勵。
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