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腰痛復健、吃藥都沒用？　「再生醫學」助攻緩解疼痛

By 健康醫療網／記者張慈恩報導, 健康醫療網
2023/12/04 18:00
腰痛復健、吃藥都沒用？　「再生醫學」助攻緩解疼痛

腰痛復健、吃藥都沒用？　「再生醫學」助攻緩解疼痛

【健康醫療網／記者張慈恩報導】「腰痛又發作了！我要去醫院看復健科！」－這是台劇「有生之年」主角父親的台詞，一次意外之後，腰痛便如影隨形，跑醫院也變成了日常的一部分。這也是很多慢性腰痛病人的共同經驗，在診間多的是滿面愁容的患者問：該怎麼辦？要開刀嗎？我不想開刀…

腰痛原因複雜　傳統保守治療反應不佳恐反覆復發

臺北醫學大學新國民醫院復健科李育豪醫師表示，腰痛的成因其實很複雜，骨頭、椎間盤、關節、韌帶、肌肉、筋膜、神經壓迫等，都是可能的病因。傳統的保守治療方法如復健及運動，可以減輕腰部組織的壓力、改善局部循環、加強核心肌群、矯正日常姿勢，可以讓六七成的腰痛病人獲得緩解，但是總有一些運氣不好的病人，基於各種原因，不管是年齡、遺傳、營養、反覆受傷未適當保護受傷部位等，使得組織自然復原不良，對於傳統保守治療反應不好，變成慢性發炎、一直復發的舊傷，困擾長達數月，甚至數年。

再生醫學　修復受損組織　

不過，拜醫學進步之賜，腰痛也有了新的治療選項：再生醫學。一般組織受傷後，會先經歷一段的急性發炎期，這是一種保護機制，發炎細胞會清除損傷組織中的細菌和細胞碎片，並伴隨著紅腫、疼痛和發熱等症狀。在受傷後的 48 小時，身體會開始修復受損的組織。身體會產生纖維母細胞，並開始製造膠原蛋白和其他組織修復所需的蛋白質。約一至兩週後進入重建階段，纖維母細胞將繼續增殖，並形成組織的新結構。這個過程可能長達六週，取決於傷口的大小和嚴重程度。如果順利恢復，當新組織形成並穩定下來時，疼痛和不適感會逐漸減少，受傷部位的功能也會逐漸恢復正常。

腰痛新治療選項　減少後遺症發生

最後，李育豪醫師再次叮嚀，再生醫學在肌肉骨骼復健領域就是提供這樣的治療選項，舉例來說，常聽到的PRP生長因子就像是將一大群工人聚集到受傷的區域，也有新型態的玻尿酸可以在受傷組織處形成良好癒合架構，加速組織癒合復原，配合超音波導引精準注射，不僅減少疼痛，跟手術相較之下，也避免了可能的沾黏或其他後遺症。

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60078
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更新時間 : 2023-12-06 16:32 GMT+08:00

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