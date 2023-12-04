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AIT處長孫曉雅年終政策演說 聚焦台美關係、重申美國對台灣總統候選人無偏好

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/04 17:30
美國在台協會處長孫曉雅，今（４）日赴台大法學院進行年終政策演說（圖／中央社）

美國在台協會處長孫曉雅，今（４）日赴台大法學院進行年終政策演說（圖／中央社）

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今（4）日發表年終政策演說，強調美方對台灣的支持堅若磐石，提及台灣2024總統選舉，孫曉雅表示，美方沒有偏好的候選人，不論誰當選執政，美國對台政策維持不變，也提醒注意假訊息介選。

孫曉雅今日下午前往台灣大學法學院，發表年終政策演說。針對台美關係，孫曉雅重申，美國與台灣享有牢固的非正式關係，而美國在台協會每天都在努力擴大與台灣對於共同利益、價值觀上的合作，美方將繼續支持台灣有意義的參與國際，並努力加深雙方經濟聯繫，「美國對台灣的支持仍然堅若磐石」，且是有原則、兩黨一致的，並強調這些都符合「一個中國」政策。

孫曉雅表示，美方堅信，美國對台灣的承諾有助於維護台灣海峽地區的和平與穩定，並促進形成一個更穩定、有韌性的地區。

孫曉雅談及美中競爭，指出正如美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）會晤時所言，美中兩國正在進行激烈的競爭，但全球期望美中兩國能夠負責任地管理這種競爭，美國將始終捍衛自身利益、價值，以及包括台灣在內的盟友和夥伴。

關於僅剩40天的2024台灣總統立委選舉，孫曉雅強調，美國對台灣的選舉程序和民主體系充滿信心，想信台灣選民有權決定他們的下一位領導人而不受外部干涉，並重申美國在台灣選舉中不會選邊站，「我們沒有偏好的候選人，也清楚我們沒有投票權」。無論哪個政黨執政，美國對台政策將維持不變，美方支持台灣充滿活力的民主制度，並期待與新總統的合作。

孫曉雅也提及對假訊息的關注，她指出。民主是保障人權、自由、尊嚴，並推動全球和平、繁榮、安全最有效的形式，只有在自由開放的資訊和思想交流環境下，民主制度才能最好地履行這些職能，然而，假訊息有可能淹沒這些重要的討論，誤導政策偏好，影響人民投票權。因此，有效地確保資訊的完整性，對於保護民主和維護國家安全至關重要。
孫曉雅
AIT
年終政策演說
台美關係
2024總統大選

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