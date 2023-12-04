新北榮獲教育部藝術教育貢獻獎8獎項　蟬聯5年獲獎數全國第一

教育部日前公布第10屆全國藝術教育貢獻獎名單， 新北市民安國小、十分國小、淡水國中、溪崑國中及樹人家商5校榮 獲績優學校獎，復興國小林岑怡主任獲教學傑出獎， 樹人家商利政南校長獲活動奉獻獎， 國立臺灣藝術大學蘇峯男榮譽教授榮獲終身成就獎。新北市薦送11 件，總計榮獲8獎項，蟬聯5年為全國獲獎最多之縣市！

績優學校獲獎學校中，民安國小推動版畫教學逾40年， 校長王健旺表示，藝術最能涵養學生心靈。 學校長期以藝術為課程重點，是臺灣版畫教育重要基地，也進一步於 110年成立美感跨域共學基地，從美感課程發展、 美感頻道製作等面向，協助推動全市美感教育。

十分國小用孩子最熟悉的「天燈」文化為發想，開展出「藝術、 文化、永續」三主軸，「藝術體驗」將天燈文化融入舞蹈、 陶藝等元素，推動創意美學；「同心同藝」 課程攜手托老中心進行幼銀共學，傳承天燈藝術；「永續美藝」 推動天燈再生紙，行銷澳洲姊妹校。

淡水國中處在人文薈萃的淡水，積極整合在地資源、 推動藝術教育課程，為當地重要藝術推手。 校內辦理多元藝術課程及社團活動、校外積極參與社區藝術活動， 提供舞台讓幼兒、國中及補校學生都能適性展能。9年級胡茵捷同學 表示，學校提供多元的課程及活動，也有很棒的學習環境， 像是在梅花池寫生或在廣場表演等，讓校園生活充實美好。

溪崑國中以藝文多元學習與藝術美感校園為特色， 透過空間活用美化建構特色校園環境，致力發展音樂特色團隊、 融入社區藝文活動、藝術領域校本課程、舉辦藝文競賽活動與展演， 辦理「溪崑視覺藝術展暨文學獎」等藝文活動長達20年， 深植學校與社區文化底蘊。

樹人家商110學年度起增設藝術群影劇科， 校內辦理藝術特色課程、跨群聯合展演、環境美學競賽、 產學攜手合作等，對外承辦全國運動會表演、 新北市藝術滿城香舞台劇等，多元舞台讓學生展現自我， 榮獲績優學校獎。該校利政南校長同時榮獲活動貢獻獎， 其曾於紙風車文化劇團擔任導演等職， 並擔任臺藝大等校藝術專業教師、各項藝術領域顧問、 技高課綱藝術群副召集人等； 近年受邀為全國及新北市等大型展演活動擔任策展人、總導演、 活動統籌等職務，在推廣藝術教育上戮力奉獻，實至名歸。

教學傑出獎獲獎者復興國小林岑怡主任具備豐富輔導及特教經驗， 透過藝術教育結合特教社會技巧課程，融入音樂治療元素； 其擔任新北市藝術領域輔導員，為學校量身定做特色課程， 且運用混齡教學模式，展現專業與對藝術教育的熱情。

國立臺灣藝術大學榮譽教授蘇峯男，曾任臺藝大美術學系系主任等職 ，是本土代表性水墨畫家之一，作品榮獲各大美展首獎， 更被國內外美術館典藏，繪畫成就受到高度推崇。 蘇教授一生都奉獻在藝術創作、教育及推廣，提攜無數英才， 令人感佩。他表示，創作是對生活的寫照及感悟的表現， 如今年已八十，將持續創作，並致力推廣藝術教育。

張明文局長表示，新北市致力推動藝術教育，深耕學校藝術課程、 結合民間資源辦理藝術活動，並打造校園美感環境， 從生活培養孩子美感素養。感謝獲獎學校、校長與老師奉獻耕耘， 提供新北學子優質的藝術教育。期待藝術教育貢獻獎的表揚， 鼓勵更多人才及學校、團體投入藝術教育， 逐步推動新北成為美學城市。

蘇峯男教授創作超大幅作品。（圖／新北市教育局）

十分國小天燈舞迎賓合影。（圖／新北市教育局）

民安國小學生版畫藝術課程。（圖／新北市教育局）

利政南校長-樹人家商專業教室揭牌儀式。（圖／新北市教育局）

林岑怡老師以學生為中心引導小組對話。（圖／新北市教育局）

淡水國中-參加藝術嘉年華活動。（圖／新北市教育局）