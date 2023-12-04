新北榮獲教育部藝術教育貢獻獎8獎項　蟬聯5年獲獎數全國第一

教育部日前公布第10屆全國藝術教育貢獻獎名單，新北市民安國小、十分國小、淡水國中、溪崑國中及樹人家商5校榮獲績優學校獎，復興國小林岑怡主任獲教學傑出獎，樹人家商利政南校長獲活動奉獻獎，國立臺灣藝術大學蘇峯男榮譽教授榮獲終身成就獎。新北市薦送11件，總計榮獲8獎項，蟬聯5年為全國獲獎最多之縣市！
績優學校獲獎學校中，民安國小推動版畫教學逾40年，校長王健旺表示，藝術最能涵養學生心靈。學校長期以藝術為課程重點，是臺灣版畫教育重要基地，也進一步於110年成立美感跨域共學基地，從美感課程發展、美感頻道製作等面向，協助推動全市美感教育。
十分國小用孩子最熟悉的「天燈」文化為發想，開展出「藝術、文化、永續」三主軸，「藝術體驗」將天燈文化融入舞蹈、陶藝等元素，推動創意美學；「同心同藝」課程攜手托老中心進行幼銀共學，傳承天燈藝術；「永續美藝」推動天燈再生紙，行銷澳洲姊妹校。
淡水國中處在人文薈萃的淡水，積極整合在地資源、推動藝術教育課程，為當地重要藝術推手。校內辦理多元藝術課程及社團活動、校外積極參與社區藝術活動，提供舞台讓幼兒、國中及補校學生都能適性展能。9年級胡茵捷同學表示，學校提供多元的課程及活動，也有很棒的學習環境，像是在梅花池寫生或在廣場表演等，讓校園生活充實美好。
溪崑國中以藝文多元學習與藝術美感校園為特色，透過空間活用美化建構特色校園環境，致力發展音樂特色團隊、融入社區藝文活動、藝術領域校本課程、舉辦藝文競賽活動與展演，辦理「溪崑視覺藝術展暨文學獎」等藝文活動長達20年，深植學校與社區文化底蘊。
樹人家商110學年度起增設藝術群影劇科，校內辦理藝術特色課程、跨群聯合展演、環境美學競賽、產學攜手合作等，對外承辦全國運動會表演、新北市藝術滿城香舞台劇等，多元舞台讓學生展現自我，榮獲績優學校獎。該校利政南校長同時榮獲活動貢獻獎，其曾於紙風車文化劇團擔任導演等職，並擔任臺藝大等校藝術專業教師、各項藝術領域顧問、技高課綱藝術群副召集人等；近年受邀為全國及新北市等大型展演活動擔任策展人、總導演、活動統籌等職務，在推廣藝術教育上戮力奉獻，實至名歸。
教學傑出獎獲獎者復興國小林岑怡主任具備豐富輔導及特教經驗，透過藝術教育結合特教社會技巧課程，融入音樂治療元素；其擔任新北市藝術領域輔導員，為學校量身定做特色課程，且運用混齡教學模式，展現專業與對藝術教育的熱情。
國立臺灣藝術大學榮譽教授蘇峯男，曾任臺藝大美術學系系主任等職，是本土代表性水墨畫家之一，作品榮獲各大美展首獎，更被國內外美術館典藏，繪畫成就受到高度推崇。蘇教授一生都奉獻在藝術創作、教育及推廣，提攜無數英才，令人感佩。他表示，創作是對生活的寫照及感悟的表現，如今年已八十，將持續創作，並致力推廣藝術教育。
張明文局長表示，新北市致力推動藝術教育，深耕學校藝術課程、結合民間資源辦理藝術活動，並打造校園美感環境，從生活培養孩子美感素養。感謝獲獎學校、校長與老師奉獻耕耘，提供新北學子優質的藝術教育。期待藝術教育貢獻獎的表揚，鼓勵更多人才及學校、團體投入藝術教育，逐步推動新北成為美學城市。
蘇峯男教授創作超大幅作品。（圖／新北市教育局）
十分國小天燈舞迎賓合影。（圖／新北市教育局）
民安國小學生版畫藝術課程。（圖／新北市教育局）
利政南校長-樹人家商專業教室揭牌儀式。（圖／新北市教育局）
林岑怡老師以學生為中心引導小組對話。（圖／新北市教育局）
淡水國中-參加藝術嘉年華活動。（圖／新北市教育局）