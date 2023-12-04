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韓劇「非法正義」飾演怪物刑警　劉智泰為戲增重20公斤全因南柱赫身材太好！

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/04 17:12
南韓演員劉智泰，在Disney+韓劇中飾演「怪物刑警」趙憲（圖／截自劉智泰IG@jt_db）

南韓演員劉智泰，在Disney+韓劇中飾演「怪物刑警」趙憲（圖／截自劉智泰IG@jt_db）

Disney+原創韓劇「非法正義」於上個月29日上線最後一集，劇中劉智泰所飾演的趙憲令觀眾留下深刻的印象，為了該角，劉智泰甚至在3個月內增重20公斤。

「非法正義」講述警察大學學生金智勇（南柱赫 飾）因童年所受到的陰影，長大後決定對因法律漏洞而免於罰則，或只獲判輕罪的人私下以暴力進行懲罰，他會在每周末放假時偷偷去執行「正義」，媒體及民眾稱他為「治安維持者」。

在「治安維持者」成為話題後，警方面臨著要將他逮捕的壓力，其中調查組組長就是劉智泰所飾演的「趙憲」，體型高大壯碩又粗暴，不僅一口氣將一群黑道打趴在地，還可輕鬆移動一輛車，被稱之為「怪物刑警」，令觀眾印象深刻。

劉智泰透露，為了「趙憲」這個角色，他每天運動、攝取蛋白質及碳水化合物，在短短2至3個月內增重20公斤。

他說，他在拍攝前見到南柱赫時，看見南柱赫的好身材時嚇了一跳，他認為趙憲應該要有壓倒性的身材，因此增加比預想中還要更多體重，從約85公斤增重至100公斤。

不過，劉智泰也提及，為了健康，他正在試著減輕一點重量，因為突然增重20公斤，他怕會出現很多健康問題，他戴著口罩走在路上時，人們會看著他，似乎是產生了威脅感。

南柱赫在今年4月入伍，「非法正義」為他入伍前的最後一個作品，也因此他無法與劇組一起參與宣傳。

劉智泰對此表示，對於無法和南柱赫一起感受到「非法正義」所受到的讚賞與關注，他感到很遺憾，但他和南柱赫仍有持續連繫，團隊也正想著要一起去軍中探視他。
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