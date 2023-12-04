全國最大　百家企業出席新北首屆產學合作企業表揚　7家榮獲傑出貢獻企業獎

新北市技術型高中校校推動產學合作， 合作企業家數為全臺之冠，超過700間企業提供近2億元經費、 設備及材料等資源支持技職教育，且就讀建教合作班學生超過3, 000名，全國最多，為臺灣各行各業培育立即就業專業人才。 為感謝企業共育人才，教育局今(4)日舉辦全國首屆「2023年 《產學合作·攜手育才》企業表揚暨建教合作圓夢獎學金頒獎典禮」 ，劉和然副市長出席活動感謝產官學攜手培育各領域專業頂尖技職人 才。

活動中劉和然副市長頒發東龍珠、振發實業、映像、自強工程、 和泰汽車、台北喜來登、曼都國際股份有限公司等7家傑出貢獻企業 獎、產學合作達10年38家、20年4家、30年4家、 建教考核一等4所學校及4家企業等獎項， 感謝產學共育各領域專業人才。

劉副市長表示，臺灣的經濟能有長足穩定的發展， 有賴產學合作培育人才，尤其解決缺工問題， 更需透過技職教育扎根培育。同時新北市透過考核機制， 保障學生學習權益，更是唯一補助建教生圓夢獎學金。透過本活動表 揚長年合作企業及通過建教合作評估機構，包括提供教學設備、 捐贈實作設備、職場實習機會及業師協助等， 本次活動不只是一次表揚活動， 更代表新北市對於所有產業夥伴的重視。

新北市除積極推動產官學合作外， 照顧家境清寒的建教生更是不遺餘力，自109年首創建教合作圓夢 獎助金方案，全國唯一補助經濟弱勢且學業優秀之建教生， 減輕經濟負擔。今(112)年度感謝社會大眾及企業持續投注愛心 善款，獎助金擴大補助金額，每生最高補助6萬3,500元， 現場頒發11名建教生，未來將持續辦理，支持新北建教生圓夢。

另外，為保障建教生學習權益，每年進行建教考核，其中榮獲「 建教考核一等」的瑞芳高工積極推動建教合作，校長潘泰伸表示， 學校自民國59年就開始辦理建教合作班， 是北北基地區唯一也是最早辦理建教合作的公立學校， 每年眾多建教生投入業界，受到企業青睞， 使能就近延攬人才促進在地就業，鞏固技職專業技術人才。

榮獲「傑出貢獻企業獎」及「產學合作績優達30年獎」 的曼都國際股份有限公司副總經理張春和領獎時表示， 曼都與新北市技職合作超過30年， 培育多位企業中高階幹部及設計師，未來更需藉由產官學齊力合作， 共同培育能接軌實務，畢業即就業的頂尖技職人才。

莊敬工家美容科三年級鍾曉雯同學表示，家裡為單親家庭， 父親身體狀況不佳只能打零工，且尚有年幼的弟弟及妹妹， 經濟負擔沉重，因此選擇就讀建教班， 除了可以培養ㄧ技之長又可賺錢貼補家用， 且就學期間也考取美容及美髮丙級雙證照。 這次很榮幸能獲得建教圓夢獎助金的補助，解決生活的燃眉之急， 一定會努力發揮所長回饋社會做個感恩有愛心的人。

教育局表示，新北市自2023年起推動4年8億全國首部技職教育政 策白皮書，打造6大面向30個行動方案， 其中產學跨域面向是打造產學合作務實致用為最重要的基礎， 並期許未來有更多社會力量支持新北技職發展， 共同培育世界頂尖人才。

頒發產學合作績優達30年機構獎。（圖／新北市教育局）

建教合作圓夢獎學金頒獎。（圖／新北市教育局）