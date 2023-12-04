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中華電信跨國結盟新加坡電信Singtel　整合式5G創新應用服務接軌國際

By 台灣英文新聞
2023/12/04 17:02
20231204：中華電信與新加坡電信簽約合照，從左3開始向右依序為，新加坡電信Enterprise Platforms Head Man...

20231204：中華電信與新加坡電信簽約合照，從左3開始向右依序為，新加坡電信Enterprise Platforms Head Man...

中華電信5G網路切片創新服務邁向新里程，今(12/4)日宣佈與新加坡電信(Singtel)簽署合約，將運用新加坡電信Paragon平台優勢，打造整合5G網路切片及雲端應用的服務平台，提供客戶快速佈建其5G切片應用及所需的雲端資源。展望未來，中華電信將更進一步接軌國際，與Singtel及其在全球的聯盟夥伴，共同推動5G創新應用服務，持續領航台灣5G產業。

5G網路切片最先進技術 KKBOX萬人共演演唱會及醫療緊急救護廊道商用案例

中華電信積極投入5G 獨立組網（Standalone, 簡稱SA）架構建設，5G網路切片（Network Slicing）為5G SA架構中最先進的技術之一，可將5G網路切出專屬通道，於網路尖峰時段提供穩定的行動通訊傳輸，特別適用於大範圍且需要頻寬保證的5G應用，相較於傳統5G專網建置，5G網路切片的準備時間較短，因此針對臨時性或短期需求也非常合適。中華電信近期以5G網路切片技術，於KKBOX風雲榜以「5G x AI生成音樂與影像」，首創萬人演唱會互動共演先例；亦攜手聖保祿醫院，首創5G網路切片服務結合緊急救護系統，打造全台首座「5G緊急救護綠色廊道」，提高急救處置效率。

雙強攜手跨國結盟 推動5G SA創新應用服務快速普及

新加坡電信公司（Singapore Telecommunications Limited，簡稱Singtel）是新加坡最大的行動網路業者，在全球投資了22個國家與地區，遍及亞太、中東、歐洲與美國等地，為超過7.7億的行動客戶提供服務。

中華電信簡志誠執行副總經理表示，中華電信很榮幸能與Singtel結盟，共同針對客戶需求，建置整合5G與雲端的創新應用平台Paragon，在推動5G網路切片服務上將如虎添翼，為中華電信的客戶提供最優質、先進且便利的服務；中華電信也將參與Singtel的5G SA聯盟生態系，與來自全世界各地的電信夥伴持續交流5G創新應用與服務的經驗，一起拚搏壯大5G市場，持續領先邁向5G新紀元。

新加坡電信Singtel Digital InfraCo的首席執行官Bill Chang提到，新加坡電信非常強調5G應用案例的重要性，以實現全球市場的產業轉型，並與許多國家已建立了戰略合作夥伴關係。新加坡電信很高興與台灣領先的電信公司中華電信合作，共同拓展彼此的5G商機與營收。

中華電信自2020年領先5G開台以來，積極建設並推動5G技術發展，此次與Singtel雙強攜手跨國結盟，將成為開拓5G前瞻智慧科技新商機、帶動5G創新應用市場升溫的重要推手。

更新時間 : 2023-12-05 00:19 GMT+08:00

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