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臺灣證券交易所：上週外資在集中市場買超372.84億元

買超開發金24.04萬張最多，另賣超聯電9.85萬張最多。

By 台灣英文新聞
2023/12/04 17:00

根據台灣證券交易所統計，上週（2023/11/27~2023/12/1）外資在集中市場總買進金額為6,321.34億元，總賣出金額為5,948.50億元，買超為372.84億元，另統計自112年年初至12月1日止，外資總買進金額為19兆1,905.09億元，總賣出金額為19兆939.60億元，累計買超為965.49億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22兆2,129.92億元新台幣，占全體上市股票市值的40.31%，較11月24日的21兆9,996.29億元新台幣，增加2,133.63億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進635,378千股，賣出394,955千股，買超240,423千股。

第二名：宏碁：買進229,426千股，賣出130,958千股，買超98,468千股。

第三名：中鋼：買進260,182千股，賣出171,886千股，買超88,296千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：聯電：買進162,637千股，賣出261,107千股，賣超98,470千股。

第二名：台泥：買進111,711千股，賣出172,770千股，賣超61,059千股。

第三名：緯創：買進93,533千股，賣出140,040千股，賣超46,507千股。

更新時間 : 2023-12-05 00:19 GMT+08:00

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