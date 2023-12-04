〈財經主筆室〉風水輪流轉！ 台港股指數「黃金交叉」 台灣經濟榮耀再度崛起？

香港恒生指數在上周低於台股加權指數，出現台股超越港股的「黃金交叉」，台股指數超越港股已經睽違25年了。針對台股正式超車港股意味著什麼？台港兩地媒體及專家有正反兩面不同報導及看法，但台灣科技供應鏈受國際青睞卻是不爭的事實。是否意味著風水輪流轉，台灣另一個經濟起飛時代即將來臨？大家拭目以待！
台股指數正式超車港股究竟是睽違少年？從1992年到2023年，基本上港股指數都大於台股，因此很多媒體都報導相距30年。證交所統計，1998年8月3日到14日，台股指數在這短暫期間曾大於港股，所以若以數字來看，從1998年到2023年，應該是相距25年。
睽違25年也算夠久了！所以會有人質疑台股指數超車港股，究竟只是曇花一現或是長遠的？兩地媒體業及專家出現正反兩面不同論述，其中，港媒引用台灣證交所董事長林修銘說法：台股超車港股是遲早的事。港媒認為此說法相當「霸氣」！港媒認為，兩地市場屬性及規模不同，不能拿來互相做比較，對台灣超車香港看法似乎並不太認同！
指數比較高就比較厲害嗎？各國股市指數可以直接拿來比較嗎？沒錯，指數雖然可以快速反應複雜資本市場情況，指數漲跌就是一種基礎判斷指標，理論上指數漲跌只能拿來與自己比較，不能拿來與其他股市指數做橫向比較。
畢竟，每個股市指數的加權方式不同、成分股占比也不同，相互做比較的確不適宜。就像，香港恒生指數的權重中是以金融或房地產為大宗，台股加權指數則是以科技股占比最多，直接橫向比較兩地股市的優勝劣敗，是一種失真的比較方式。
雖然台港兩地要用指數高低來比較經濟實力，的確不妥且有失真情況，但由兩地指數增減，卻可略為窺探出兩地產業發展的興衰，台股科技製造產業實力獨步全球，國際金融資金不斷增加對台股的重視；香港以金融、地產業為主，近年資金外逃是港股一大致命傷，長期趨勢台港出現黃金交叉實為時勢所趨。
工商協進會理事長吳東亮就表示，台股指數超車港股是30年以來首見，對台灣整體經濟是很正面的指標，影響絕對不會只是短期，至於台股超越港股是否意味國內經濟好轉，吳東亮強調，經濟好壞是相對性的，台股超越港股代表市場對台灣的信心超越香港。
的確，經濟好壞不僅影響投資人信心，也影響著股市行情表現。根據外媒報導，港股上周大幅殺跌的主要原因，可能與韓國金融監管機構最近在進行的調查工作有關，由於香港市場近兩年持續走弱，與恒生中國企業指數掛勾的股票掛勾證券(ELS)也受波及，韓國投資人損失慘重，高達3兆韓元(約725億新台幣)。
韓國ELS產品係於2021年售賣給投資人，當年恒生中國企業指數在2月突破12,200點，如今，該指數不到3年的時間已經腰斬，上周收盤甚至已跌破5,800點。因此，若這些3年期的ELS，在契約到期前，所掛鈎的恒生中國企業指數沒有出現反彈，預計明年上半年韓國投資者的總損失將達到3兆韓元。
其實，從2020年開始，韓國人也開始瘋買台積電，當年投資金額超過新台幣20億元，而2021年前4月，就湧入超過新台幣128億熱錢買進，成為韓國海外投資的第4名，可說是最受當地人喜歡的台灣公司，而會讓韓國人這麼愛，都是因為台積電太會賺錢！
這些投資都發生在2021年，但國際經濟隨著時代的變遷，以及疫情的爆發，全球產業結構已出現重大改變，就以投資ELS及台積電的優勝劣敗，由最近台港股市表現就知道結果，當初大買ELS的投資者可能悔不當初！
2000年後，台灣淹腳目的資金從海峽這岸淹去海峽對岸，在進入21世紀後，台灣的經濟成長率逐漸下滑。近年，因為中美貿易戰與疫情，在中國的台商逐漸撤資，淹腳目的錢又要淹去其他地方，隨著台灣半導體強大供應鏈，有不少資金轉移至國內，帶動國內景氣。若果真風水輪流轉，台灣經濟在沈寂20餘年後，是否會再度崛起呢？