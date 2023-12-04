〈財經主筆室〉風水輪流轉！ 台港股指數「黃金交叉」 台灣經濟榮耀再度崛起？

香港恒生指數在上周低於台股加權指數，出現台股超越港股的「 黃金交叉」，台股指數超越港股已經睽違25年了。 針對台股正式超車港股意味著什麼？ 台港兩地媒體及專家有正反兩面不同報導及看法， 但台灣科技供應鏈受國際青睞卻是不爭的事實。 是否意味著風水輪流轉，台灣另一個經濟起飛時代即將來臨？ 大家拭目以待！

台股指數正式超車港股究竟是睽違少年？從1992年到2023年 ，基本上港股指數都大於台股，因此很多媒體都報導相距30年。 證交所統計，1998年8月3日到14日， 台股指數在這短暫期間曾大於港股，所以若以數字來看，從1998 年到2023年，應該是相距25年。

睽違25年也算夠久了！所以會有人質疑台股指數超車港股， 究竟只是曇花一現或是長遠的？ 兩地媒體業及專家出現正反兩面不同論述，其中， 港媒引用台灣證交所董事長林修銘說法：台股超車港股是遲早的事。 港媒認為此說法相當「霸氣」！港媒認為， 兩地市場屬性及規模不同，不能拿來互相做比較， 對台灣超車香港看法似乎並不太認同！

指數比較高就比較厲害嗎？各國股市指數可以直接拿來比較嗎？ 沒錯，指數雖然可以快速反應複雜資本市場情況， 指數漲跌就是一種基礎判斷指標， 理論上指數漲跌只能拿來與自己比較， 不能拿來與其他股市指數做橫向比較。

畢竟，每個股市指數的加權方式不同、成分股占比也不同， 相互做比較的確不適宜。就像， 香港恒生指數的權重中是以金融或房地產為大宗， 台股加權指數則是以科技股占比最多， 直接橫向比較兩地股市的優勝劣敗，是一種失真的比較方式。

雖然台港兩地要用指數高低來比較經濟實力， 的確不妥且有失真情況，但由兩地指數增減， 卻可略為窺探出兩地產業發展的興衰， 台股科技製造產業實力獨步全球，國際金融資金不斷增加對台股的重視； 香港以金融、地產業為主，近年資金外逃是港股一大致命傷， 長期趨勢台港出現黃金交叉實為時勢所趨。

工商協進會理事長吳東亮就表示，台股指數超車港股是30年以來首 見，對台灣整體經濟是很正面的指標，影響絕對不會只是短期， 至於台股超越港股是否意味國內經濟好轉，吳東亮強調， 經濟好壞是相對性的， 台股超越港股代表市場對台灣的信心超越香港。

的確，經濟好壞不僅影響投資人信心，也影響著股市行情表現。 根據外媒報導，港股上周大幅殺跌的主要原因， 可能與韓國金融監管機構最近在進行的調查工作有關， 由於香港市場近兩年持續走弱， 與恒生中國企業指數掛勾的股票掛勾證券(ELS)也受波及， 韓國投資人損失慘重，高達3兆韓元(約725億新台幣)。

韓國ELS產品係於2021年售賣給投資人， 當年恒生中國企業指數在2月突破12,200點，如今， 該指數不到3年的時間已經腰斬，上周收盤甚至已跌破5,800點 。因此，若這些3年期的ELS，在契約到期前， 所掛鈎的恒生中國企業指數沒有出現反彈， 預計明年上半年韓國投資者的總損失將達到3兆韓元。

其實，從2020年開始，韓國人也開始瘋買台積電， 當年投資金額超過新台幣20億元，而2021年前4月， 就湧入超過新台幣128億熱錢買進，成為韓國海外投資的第4名， 可說是最受當地人喜歡的台灣公司，而會讓韓國人這麼愛， 都是因為台積電太會賺錢！

這些投資都發生在2021年，但國際經濟隨著時代的變遷， 以及疫情的爆發，全球產業結構已出現重大改變，就以投資ELS 及台積電的優勝劣敗，由最近台港股市表現就知道結果，當初大買E LS的投資者可能悔不當初！

2000年後，台灣淹腳目的資金從海峽這岸淹去海峽對岸，在進入 21世紀後，台灣的經濟成長率逐漸下滑。 近年，因為中美貿易戰與疫情，在中國的台商逐漸撤資， 淹腳目的錢又要淹去其他地方，隨著台灣半導體強大供應鏈， 有不少資金轉移至國內，帶動國內景氣。若果真風水輪流轉，台灣經濟在沈寂20餘年後，是否會再度崛起呢？