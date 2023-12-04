歐立諾公司捐贈　愛維養護中心中型復康巴士

一場意外大火，改變了一生。 專門製造配電變壓器的工廠歐立諾有限公司創辦人黃立德， 繼承父親黃再益永恆機電事業， 卻在一場戰車履帶的試驗意外爆炸中，全身有54％的三級燒傷， 但父親當時忙著先救護其他員工，黃立德延遲8小時， 最後才送到三總救回一命。 走過鬼門關的黃立德在三芝蓋了一座棒球場， 專供國內棒球隊公益練習和比賽用。在市議員陳家琪的媒合下， 歐立諾公司於4日捐贈一輛市值392萬元的中型復康巴士予新北市 政府，由市府轉贈給公辦民營的愛維養護中心， 以替換已使用18年的老舊巴士。

陳家琪議員表示，因選舉而結識黃立德董事長， 在聽聞董事長的遭遇和轉變後，更對他感佩和敬重。 在與社會局討論後，得知愛維養護中心的交通工具亟待汰舊換新， 黃董事長二話不說，即刻交代公司辦理採購捐贈。

天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院院長趙嘉倫率愛維養護中心主 任簡美婷等人到場受贈。趙嘉倫表示，愛維受市府委辦， 照顧151位院生，其中有99位是屬於低收、中低收， 有30位沒有家屬，天主教教義尊重生命，非常感謝議員媒合、 市府轉贈，新巴士將帶給院生更好的交通服務。

黃立德在捐贈時，憶起父親的栽培還一度哽咽。 他說父親在民國34年創立永恆機電，期間一度失敗負債， 他陪父親跑3點半，親友看到他們都害怕要來借錢， 但父親堅守信義，逐步克服困難，原本也反對他打棒球， 但在他起死回生之後，父親為了感謝神的恩典， 竟同意在三芝的一塊萬坪土地，讓他拿來興建棒球場， 而且擔任全國成棒乙組聯盟會長。

新北市副市長陳純敬偕社會局長李美珍代表受贈。陳純敬表示， 他曾擔任台灣世界展望會的董事長， 深切理解社福機構囿於政府的補助有限，因此常必須對外募款。 這次非常感謝陳家琪議員的媒合， 響應侯友宜市長好日子愛心大平台的號召， 市府也特別將這輛中巴轉贈給愛維養護中心，以造福身障院生。 歐立諾位於淡水下圭柔山116之1號，佔地9千餘坪， 是國內配電變壓器生產製造工廠，產品交由台電等； 另外也生產戰車履帶，交由國內外軍方使用。在捐贈儀式中， 立委洪孟楷也專程參加。