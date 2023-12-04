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日本佐賀及廣島在台灣徵選觀光大使　入選者可免費暢遊4天3夜

即日起至2024年1月1日止，只要上網填寫問卷回答問題，就有機會成為「太良町觀光宣傳大使」，並免費暢遊九州與太良町4天3夜。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/04 14:52
為吸引旅客造訪日本九州佐賀等地，佐賀縣太良町長永淵孝幸（右2）及「樂吃購！日本」版主吉田皓一（中）來台宣布徵選觀光大使。（佐賀縣太良町提供...

為吸引旅客造訪日本九州佐賀等地，佐賀縣太良町長永淵孝幸（右2）及「樂吃購！日本」版主吉田皓一（中）來台宣布徵選觀光大使。（佐賀縣太良町提供...

為吸引旅客造訪日本九州佐賀、廣島等地，當地推廣觀光單位紛紛來台徵選觀光大使，要讓旅客免費玩佐賀太良町或廣島

台灣旅客愛赴日本旅遊，日本觀光單位也積極招攬台灣旅客赴日，繼日本九州的阿蘇市、別府市及高千穗町攜手來台徵選「九州奢華之旅宣傳大使」後，日本九州佐賀的太良町、廣島也宣布來台徵選觀光大使或觀光特派員。

佐賀縣太良町町長永淵孝幸日前來台宣布，舉辦台灣旅客限定的「太良町觀光大使徵選活動」，即日起至2024年1月1日止，只要上網填寫問卷回答問題，就有機會可以成為「太良町觀光宣傳大使」，並免費暢遊九州與太良町4天3夜。

太良町位於佐賀縣東南方，東邊面向有明海是座美麗的海灣城鎮，擁有包括知名的「竹崎蟹」等豐富水產資源與觀光資源，JR九州最新觀光列車「雙星4047列車」通車行經此地後人氣上升，特別是停靠位在太良町的「多良車站」，因與台灣台東的「多良車站」同名，更吸引不少鐵道迷造訪。

太良町的潮汐最大可達6公尺，因此又被稱為是「可以看見月球引力的小鎮」，靠近JR多良車站大魚神社三鳥居，正是最能感受到月球引力景點，退潮時可以徒步行走過去近距離拍照，漲潮後鳥居沒入海中，變成矗立於海中的「海中神社」。

根據中央社，HIT廣島縣觀光聯盟今天(12月4日) 發布新聞稿宣布，舉辦「機不可失！徵廣島特派員 免費遊廣島」徵選活動，邀請喜歡廣島、對廣島有興趣、覺得自己與廣島很有緣的台灣民眾參加。

廣島縣觀光聯盟表示，旅客只要加入「廣島魅力再發現！」FB社團、登錄成為「HIT廣島觀光大使」或註冊「Visit-Hiroshima官方電子報」，並填寫「廣島特派員活動報名表」，就有機會獲得「廣島特派員」殊榮，不僅獲贈HIT廣島觀光大使任命狀、擁有專屬名片，並可免費暢遊廣島4天3夜。

日本佐賀及廣島在台灣徵選觀光大使　入選者可免費暢遊4天3夜台灣旅客愛赴日本旅遊，日本廣島知名景點「原爆圓頂館」，被不少旅客列為必去行程。（HIT廣島縣觀光聯盟提供）中央社

廣島擁有舉世聞名的兩大世界遺產「嚴島神社」及「原爆圓頂館」，加上坐擁山海絕景，自然景觀豐富，最廣為人知的「瀨戶內島波海道」自行車道，由美麗的島嶼和橋梁組成，全長70公里，是世界知名自行車勝地。

日本佐賀及廣島在台灣徵選觀光大使　入選者可免費暢遊4天3夜

廣島6處溫泉，可以眺望瀨戶內海的壯麗景色 (圖 /matcha-jp.com/tw/15877)

旅客也可選擇瀨戶內跳島半日遊，搭乘觀光型高速遊艇海上珍珠星SEA SPICA，不僅沿途可欣賞海上自衛隊的吳港、鮮紅的音戶大橋、有瀨戶內軍艦島之稱的契島，也有下船觀光的行程，包括有「兔子樂園」之稱的大久野島，以及保有江戶時代質樸風情的大崎下島，讓旅客從不同面向探索島嶼之美。
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更新時間 : 2023-12-04 16:47 GMT+08:00

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