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美軍稱基於自衛攻擊無人機基地造成5死　伊拉克武裝團體誓言報復

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/04 11:52
圖為阿薩德空軍基地中的美軍軍車（圖／路透社 John Davison）

圖為阿薩德空軍基地中的美軍軍車（圖／路透社 John Davison）

3名伊拉克安全消息人士稱，美軍在伊拉克北部城市基爾庫克發動空襲，造成5名伊拉克武裝分子死亡，而他們是伊朗所支援的民兵組織成員，當時正準備向駐伊拉克美軍發射爆炸物。

路透社報導，一名美國軍方官員證實，週日（3日）下午時因「面臨迫在眉睫的威脅」，基於自衛而針對基爾庫克附近的無人機基地發動了一次攻擊。

與德黑蘭關係密切的武裝團體「伊拉克伊斯蘭反抗運動」（Islamic Resistance in Iraq）發表聲明表示，該組織有5名成員遭殺害，誓言要對美軍進行報復。該組織也稱，他們在3日對美軍發動了多次襲擊。

在3日稍早，美國軍方官員稱，美軍及國際部隊在敘利亞東北部的「勒梅蘭緩衝區」（Rumalyn Landing Zone）遭到多枚火箭襲擊，但沒有人員傷亡，亦無設施受損。

自10月17日以來，伊拉克武裝組織已聲稱對美軍發動逾70起類似攻擊，其原因為美國支持以色列轟炸加薩，這些攻擊曾在以色列與哈瑪斯休戰期間中斷，但隨後又恢復。

美國在11月於伊拉克發動了兩次攻擊，打擊據稱與伊朗結盟，並參與打擊美國軍隊的武裝組織，伊拉克政府譴責這些攻擊是升級行動，侵犯了伊拉克的主權。

美國在敘利亞駐兵900人，在伊拉克駐兵2500人，他們的任務是向當地部隊提供建議和協助，以防止「伊斯蘭國」（Islamic State）捲土重來。
美國
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伊斯蘭

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更新時間 : 2023-12-04 16:47 GMT+08:00

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