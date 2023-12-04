中共內外宣踢鐵板！ 原「香港眾志」副秘書長周庭加拿大升學 發千字文「不再回港」

香港前本土派政黨「香港眾志」副秘書長周庭 3 日在 IG 發布千字文，談自已從入獄、出獄、被中共安排「參觀偉大祖國發展」、到赴加拿大升學的心路歷程；她直言她對於與國安人員簽下寒暑假返港的條件感到不安，擔憂自己的人身安全，所以不得已宣布，她不會依約在本月返港。

現年 26 歲的周庭，2020 年底被控勾結境外勢力、違反香港國安法等罪名被判入獄10個月，2021 年 6 月離開監獄，但仍需遵守擔保條件，定期報到，她護照也一直被沒收被禁出境。周庭自陳出獄後因長期擔心隨時被逮捕，經醫生診斷出焦慮、驚恐及憂鬱病症。而周庭解釋不再返回香港的主要原因，是擔心難以滿足警方的條件或被禁止出境。

周庭在 3 日的 IG 貼文中表示，她在今年九月已離開香港遠赴加拿大多倫多攻讀碩士，原本已買好機票要在 12 月就國安案件向香港警方報到；但經過深思熟慮，考慮到香港的情況、自身安全、生理和心理健康，「決定不回去報到了，也大概一輩子不會回去了」。

她回顧，今年獲得加拿大一所大學取錄取，她就此向香港警方國安處申請出境，局要求她寫下「悔改書」；7月初，香港警方告知，如要取回護照到加拿大讀書，就要先與國安處回深圳一天，並會安排申請回鄉證，完成行程後便會歸還護照，她只需在學校假期時回港報到。

她提到 8 月跟隨五名國安處人員進入內地的過程。周庭說，行程包括參觀改革開放展覽，並到騰訊總部參觀，而回港後也被要求寫下有關感謝警方安排，令她能了解「祖國偉大發展」的信件。行程中，雖未受到公安部盤問，但她因周遭國安人員的密切監視、「被拍照、被合照」要留下「愛國證據」而倍感壓力，更感到恐懼。

周庭也先聲明，她並非刻意欺騙國安人員換取出境，她寫道，剛到加拿大不久，就買了 12 月回港機票，但只是來到加拿大三個月以來，她發現「終於不用再為會否被捕而擔憂，也可以說想說的話、做想做的事了」，她珍惜這樣的自由。

她說，在加拿大學習和療傷的同時，也希望能重拾過去因情緒疾病和種種壓力而放下了的興趣。

「隨着香港形勢變得更嚴峻，他們（國安人員）也隨時可以再以調查為由禁止我出境。我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸了。這樣下去，即使我人安全，身體和心靈也會崩潰」，周庭寫道。

針對周庭的聲明，台灣的時代力量發言人林易瑩回應，香港的自由民主，遭中共摧殘而每況愈下，足見習近平政權的蠻橫和不可信任，侯友宜和柯文哲卻接連喊出要重啟服貿，無異與虎謀皮，荒謬至極。林易瑩指出，中國對於摧毀香港和台灣的民主自由始終不遺餘力，近年雖然偶而釋出讓利訊息，但周而復始的共機擾台、多次發動軍演，甚至無故濫捕多名台灣人，片面破壞台海和平，都證明了中國無論如何偽裝意圖，還是令人無法信任。藍白總統候選人無視於如此殘酷事實，只想空口販賣兩岸和平共榮的幻覺，實在荒謬。