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國防醫戰傷訓練大樓結合AI今啟用 蔡英文：讓國軍獲更周全的保護

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/12/04 11:35
蔡英文今（４）日前往「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」落成啟用典禮致詞（圖／截自新聞畫面）

蔡英文今（４）日前往「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」落成啟用典禮致詞（圖／截自新聞畫面）

國防醫學院衛勤訓練中心「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」今（4）日落成啟用。總統蔡英文致詞時表示，未來衛訓中心將利用虛擬實境、擴增實境等技術，營造戰場救護的擬真訓練，期許持續強化戰術戰傷及緊急救護的訓練和技術，讓國軍獲得更周全的保護。

政府斥資4億9079萬元興建的「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」今日落成啟用，據軍醫局新聞稿指出，該棟大樓導入AI技術，結合「戰術戰傷情境模擬訓練系統」、「載具照護模擬訓練系統」、「重大災難事故情境模擬訓練系統」、「多功能救護技能訓練教室」和 「危害環境與物質救護模擬訓練系統」等5大系統 ，以及救護運輸載具（悍馬型救護車、黑鷹直升機及AAV7兩棲突擊車等）和高度仿真模擬人訓練模組等設備，期藉由高擬真情境模擬訓練結合應用。

蔡英文在致詞中表示，今天大家一起見證「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」的啟用，這也代表國防醫學院衛訓中心技術和訓練全面升級，她要感謝所有同仁的努力。

蔡英文說，衛訓中心肩負著重要的任務，所有同仁在崗位上為國家培育軍醫官士兵，並且訓練緊急救護、戰傷救護的技能。今天啟用的這棟大樓，具有多功能的救護訓練環境，包括利用虛擬實境、擴增實境等技術，營造戰場救護的擬真訓練。相信未來衛訓中心可以對於戰術戰傷及緊急救護，持續強化訓練和技術，讓國軍獲得更周全的保護。

蔡英文肯定所有同仁的付出，並指出，今年衛訓中心開辦的救護班隊訓練出將近3,800人，除了強化國軍的救護技能，也維持部隊的整體戰力。此外，衛訓中心投入國內各項緊急救護技能競賽、參加國際學術研討會，提升救護技能、精進教學品質。

蔡英文進一步指出，衛訓中心也到學校或機關團體，宣導緊急救護的知識。這幾年也有許多自發的民間組織，訓練民眾戰傷救護的技能，這些努力都提升了全民國防的意識。

蔡英文表示，在救護訓練大樓啟用後，她要請所有同仁訓練學員熟悉各項器材，並且培養抗高壓的心理素質，提升應處能力，發揮訓練的最大效益。今天除了有國防部、衛福部及內政部的同仁，也有來自各醫院的院長共同出席，期許大家保持緊密合作，落實軍民整合，強化社會防衛，確保緊急應變機制可以有效協調各方資源，讓救護能量最大化。

隨後，總統與現場貴賓一同進行啟用儀式。接著在衛訓中心主任蔡忠勤主任導覽下，視導重大災情情境教室、戰術戰傷情境教室及載具救護訓練教室，聽取各項模擬訓練系統功能介紹，並觀看現場演練。包括國家安全會議秘書長顧立雄、國防部長邱國正、總統府副秘書長張惇涵、內政部次長吳容輝、衛生福利部次長王必勝、國軍退除役官兵輔導委員會副主委傅正誠等亦出席是項活動。
戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓

更新時間 : 2023-12-04 16:46 GMT+08:00

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