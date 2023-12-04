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【高鐵2024年增班】1/3起每週加開21班 12/6就可預訂

請旅客注意查詢增班列車時間、車次、出發與終點站，沿線停靠站，各有不同。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/04 10:57
台灣高鐵2024年1月3日開始實施增班 （圖／截自高鐵官網）

台灣高鐵2024年1月3日開始實施增班 （圖／截自高鐵官網）

台灣高鐵公司今（４）日宣布，自2024年1月3日起，每週再增開21班次列車（南下11班、北上10班），希望能以更加充裕的運能，提供旅客舒適的旅運服務；本次增開後，每週總班次達到1060班，旅客可自12月6日本週三凌晨0時起，依預售時程購票

台中以北乘客多　尖峰另開區間車、自由座車廂

因應台中以北旅客較多的現象，高鐵公司表示，在部分通勤及旅運尖峰時段，規畫行駛南港-台中的區間列車，並配置8節自由座車廂，以加強服務台中以北、短程自由座旅客，往返大台北地區、桃園、新竹、苗栗、台中等地的旅客可多加利用，並配合站務員引導、分流搭乘。

增南下：週一６班、週四２班、週六１班、週日２班

高鐵公司表示，本次增班規畫主要為加強服務平日長程區間的商務需求，針對南下的旅運需求，特別於週一增開6班列車，並於週四增開2班列車。

此外，針對週末返鄉及出遊的旅客需求，本次增班也特別規畫3班南下列車（週六1班、週日2班）；其中，週日增加的1537車次為行駛南港-台中之區間列車，並於下午3時25分自南港站發車，以方便週末北上短程旅客快速往返目的地。

增北上10班

針對北上的旅運需求，高鐵公司表示，本次共增開10班次北上列車，其中每週四增開的1322車次（16:45左營站發車）特別停靠雲林、彰化等台中以南各站，以加強服務台中以南旅客前往北部；此外，週六增開的1514車次（8:04台中站發車）為行駛台中至南港的區間列車，並停靠沿途各站，台中以北旅客配合分流搭乘並多加利用。

台灣高鐵公司今年7月及10月二度實施「常態性增班」計畫，將每週固定班次從1016班增加至1025班次，再提升至每週1039班次，另於今年11月及12月實施為期二個月的「短期增班」計畫，不斷透過運能提升以服務旅客需求。高鐵公司亦將觀察本次短期增班的效果，作為後續長期班次調整的參考依據。
台灣高鐵
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更新時間 : 2023-12-04 16:46 GMT+08:00

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