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「棒球之神」王貞治2日率先替台北大巨蛋開球　讚不輸日本巨蛋

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/03 20:01
「世界全壘打王」王貞治（右2）2日在2023亞洲棒球錦標賽前夕到台北大巨蛋開球，隨後並留下紀念手印，與台北市長蔣萬安（右）、世界棒壘球總會...

「世界全壘打王」王貞治（右2）2日在2023亞洲棒球錦標賽前夕到台北大巨蛋開球，隨後並留下紀念手印，與台北市長蔣萬安（右）、世界棒壘球總會...

亞洲棒球錦標賽12月3日在台北大巨蛋進行開幕戰，昨(2日) 舉行開賽記者會，棒協理事長辜仲諒期許台灣隊可以打贏韓國，王貞治也鼓勵台灣隊，希望在大巨蛋將每一步都化成動力。

「棒球之神」王貞治2日率先替台北大巨蛋開球　讚不輸日本巨蛋

2023亞洲棒球錦標賽3日在台北大巨蛋展開，「世界全壘打王」王貞治（圖）2日下午先為大巨蛋開出歷史性第一球，由棒協理事長辜仲諒擔任捕手。圖為王貞治把球投出後，緊盯球的落點。中央社

「棒球之神」王貞治2日率先替台北大巨蛋開球　讚不輸日本巨蛋2023亞洲棒球錦標賽3日在台北大巨蛋登場，「世界全壘打王」王貞治2日下午現身台灣首座巨蛋棒球場，並開出歷史性一球，開球後也開心向現場來賓揮手致意。中央社

「世界全壘打王」王貞治2日先行來到大巨蛋開球，他表示，大巨蛋是亞洲具有指標性的巨蛋，不輸日本的巨蛋，期待3日台灣能打敗韓國。

2日在大巨蛋進行的貴賓導覽暨開幕（開球）儀式，由王貞治、台北市長蔣萬安、世界棒壘球總會會長法卡利（Riccardo Fraccari）、棒協理事長辜仲諒共同擔任開球嘉賓，蔣萬安還頒發台北市榮譽市民證給王貞治。

王貞治為台北大巨蛋開出歷史性第1球，由辜仲諒擔任接球捕手。王貞治致詞時說：

「非常榮幸、很高興能夠來參加開幕儀式，還記得我35年前在東京巨蛋開幕時，站在上面腳還會抖。」

王貞治指出，有了台北大巨蛋，台灣棒球的未來一定會改變，「台北大巨蛋是亞洲具指標性的巨蛋，不輸日本的東京或福岡巨蛋、甚至更好，希望選手們更有自信，為台灣、為亞洲爭取你們的榮光，明天的比賽台灣隊要贏韓國隊。」

經過導覽，王貞治表示，台北大巨蛋的高度很高、很漂亮，而且他強調，現在他已經不是教練、選手身分，而是球團經營者，所以在看大巨蛋時重點是放在一些針對球迷、小朋友的設施。

王貞治還說，希望3年後的世界棒球經典賽，台灣隊和日本隊能夠一起手牽著手晉級美國決賽，「台灣能夠參加最後決賽是我的心願，希望選手能夠達成，為了台灣、為了亞洲大家要加油，台灣棒球迷也在等這一刻。」

辜仲諒則表示，王貞治除是全壘打王，「也是我們心中的棒球之神，雖然出生在日本、在日本念書、生活在日本，但到今天為止國籍還是中華民國，非常感動和尊敬，他不只是一名優秀運動員，更是一位對日本、台灣有極大貢獻的偉大運動家。」

辜仲諒也提到，本來有點擔心王貞治的身體能不能負荷搭飛機，「不過我在機場去接王貞治先生時，發現他走得比我還快，我就放心了。」

台灣棒球迷盼了超過30年，3日在台北大巨蛋終於要迎來第一場國際賽事，上演「台韓大戰」。這次台灣隊由總教練郭李建夫領軍，中華棒協理事長辜仲諒2日在開賽記者會上表示，

「大巨蛋第一場國際賽事就是亞錦賽，期待30幾年終於孵出這顆蛋。」

上一屆2019年亞錦賽台灣隊就是冠軍隊伍，辜仲諒指出，對台灣隊非常有信心，期盼能再次奪下冠軍。他說：「有壓力才會打好，才能拿出最大勇氣拚命、拿出最好表現為國爭光，尤其是明天(3日) 這場非常重要，一定要靠你們，把我們最近輸2次韓國的面子討回來。」

總教練郭李建夫表示，迎接大巨蛋首戰，球員難免會有壓力，有鼓勵選手將壓力轉換成動力，「王貞治先生剛剛也有給我們鼓勵，在大巨蛋將每一步都化成動力，明天比賽好好加油。」郭李建夫鼓勵3日的先發投手徐若熙，按照自己的習慣、穩穩來就好。

台灣隊長拿莫．伊漾表示，因為第一場是在大巨蛋打，球員們都是緊張帶點興奮，預計2日晚會跟大家集合喊話，「希望大家進入狀況，我們很清楚目標就是拿冠軍，也希望有打亞冠賽的選手，把好手感延續到亞錦賽，大家這次配合、默契都很不錯，理念都一致。」
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更新時間 : 2023-12-03 21:37 GMT+08:00

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