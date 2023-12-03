【快訊】亞錦賽「台韓大戰」 徐若熙7局10K壓制韓國 台灣4比0奪大巨蛋歷史首勝!

更新時間：2023-12-03 20:47

2023第30屆亞洲棒球錦標賽開幕3日晚間在台北大巨蛋進行台韓對決，台灣先發投手徐若熙繳出7局好投，率隊以4比0完封韓國隊，台灣也拿下在大巨蛋首場正式賽歷史性的一勝。圖為台灣球員賽後場中擊掌致意。中央社

2023亞洲棒球錦標賽開幕戰由地主台灣隊與韓國隊交手，台灣隊先發徐若熙完成7局投球任務，第8局由孫易磊（圖）接替登板。中央社

亞洲棒球錦標賽今天在台北大巨蛋開打，台灣隊靠著先發王牌徐若熙7局無失分、10次三振精彩表現，最終以4比0擊敗韓國隊，拿下大巨蛋歷史性首勝，徐若熙更勇奪大巨蛋正式賽歷史上首場勝投。

更新時間：2023-12-03 20:20

陳文杰二壘打、拿莫．伊漾再敲安 台灣4比0領先

2023亞洲棒球錦標賽台灣隊3日晚間站上台北大巨蛋迎戰韓國隊，台灣隊長拿莫．伊漾4局下半敲安帶打點，助隊再添一分，擴大領先。中央社

台灣隊在第3局靠著串聯安打攻下3分，4局下又展開攻勢，陳文杰敲出深遠二壘安打後，靠著推進到三壘，拿莫．伊漾再擊出內野安打攻下1分，第4局結束台灣隊取得4比0領先。

拿莫．伊漾敲大巨蛋首支長打 台灣3比0領先韓國

3局下台灣隊展開攻勢，「台灣隊長」拿莫．伊漾敲出直擊左外野全壘打牆的深遠二壘安打，大巨蛋史上首支長打出爐，他也振臂歡呼。

接著邱智呈、陳孝允接連敲出安打攻下1分，陳孝允(下圖) 貢獻台北大巨蛋史上首分打點，林承飛再敲出安打帶有1分打點，也將韓國隊先發投手申憲珉打退場，由禹康訓接替登板，劉基鴻雖然擊出雙殺打，不過送回1分，第3局結束台灣隊以3比0領先韓國隊。

(圖/中央社)

首次發稿：2023-12-03 19:53

【台灣棒球史新頁】亞錦賽「台韓大戰」 3日在台北大巨蛋開打 徐若熙先發

台灣棒球史翻開新頁，台北大巨蛋今天(12月3日) 迎來首場正式比賽，亞錦賽台灣隊新生代王牌徐若熙踏上投手丘投出歷史性第1球，就讓韓國隊打者揮棒落空，隨後也投出第1次三振。

台灣棒球迷等待了30多年，今天在1萬7000名觀眾見證下，亞錦賽「台韓大戰」在台北大巨蛋開打，台灣隊由徐若熙先發登板，搭配捕手宋嘉翔。

在主審喊出Play Ball之後，徐若熙投出全台灣等待了32年的大巨蛋首球，徐若熙投出第1球就讓韓國隊首棒打者朴柱燦揮棒落空，最後用3球三振掉他，台北大巨蛋首K也出爐，並在1局上演出3上3下。

宋嘉翔接下台北大巨蛋歷史性第1球，他賽前說：「會小心，把球接好！」

宋嘉翔表示，與徐若熙搭配感覺很好，「只要捕手接得到就好，投手太強了」。宋嘉翔指出，徐若熙的「決勝球」變速球很晚變化，「因為他直球很快，更凸顯那顆沒那麼好攻擊，運氣好才打得到」。

中央社報導，在32年前，中華職棒總冠軍賽在現已拆除的台北市立棒球場進行，味全龍對決統一獅的比賽天公不作美，球迷們在雨中齊聲喊出「我們要巨蛋」，因此成為台北大巨蛋的起點。當時那場比賽的球員，今天也到大巨蛋見證，包括黃平洋、羅世幸、黃煚隆、郭建霖、謝長亨、汪俊良、曾智偵等人。

今天的開幕表演嘉賓為「姐姐」謝金燕，開著球鞋模樣的車子帥氣進場(下圖)，並成為首名站在台北大巨蛋表演的歌手。

2023第30屆亞洲棒球錦標賽3日在台北大巨蛋正式開幕，歌手謝金燕（前右）賽前應邀開唱，並在場邊與亞錦賽台灣隊選手互動，為他們加油。中央社

2023第30屆亞洲棒球錦標賽3日傍晚在台北大巨蛋正式開幕，歌手謝金燕（前右）在賽前熱情開唱，她搭乘球鞋造型小車進場亮相，成全場焦點。中央社

2023第30屆亞洲棒球錦標賽開幕戰3日晚間在台北大巨蛋登場，歌手謝金燕應邀在賽前開唱，成為第一個在大巨蛋場內開唱藝人。中央社