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台灣民間團體上凱道•呼籲暫緩新增移工來源國　勞動部: 「引進10萬」印度勞工純屬虛構

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/03 18:21
民間團體「反對增加新移工國」12月3日在台北凱達格蘭大道舉行「守護民主台灣大遊行 123 別印來」集會，針對勞動部日前宣布台灣將引進印度移...

民間團體「反對增加新移工國」12月3日在台北凱達格蘭大道舉行「守護民主台灣大遊行 123 別印來」集會，針對勞動部日前宣布台灣將引進印度移...

由民眾在網路組成的「反對增加新移工國」團體今天（3日) 上凱道遊行，籲全面暫緩新增移工來源國，並將連署請願。勞動部回應，增加新移工來源國有助經濟社會發展且不應影響社會安定。

「反對增加新移工國」團體在凱達格蘭大道舉辦「守護民主台灣大遊行 123 別印來」集會遊行，約百名民眾參與。

台灣民間團體上凱道•呼籲暫緩新增移工來源國　勞動部: 「引進10萬」印度勞工純屬虛構

民間團體發起「守護民主台灣大遊行 123 別印來」集會遊行，12月3日在台北凱達格蘭大道登場，現場民眾臉上貼著寫有「不是種族歧視、只想政府做事」的標語貼紙，對於政府宣布台灣將引進印度移工表達不滿。中央社

團體提出4點訴求，包含全面暫緩新增移工來源國、要求政府提供具實效的人民發聲平台、增訂移工管理專法及改善台灣勞動環境等。

這次活動總監YUNA指出，勞動部日前宣布台灣即將引進印度移工，卻未公開評估報告；外媒報導可能引進達10萬名移工，民眾對此充滿疑慮，團體透過臉書及勞動部部長信箱等期盼正式回覆，勞動部長許銘春日前接受媒體聯訪時僅表示這是認知作戰。

根據勞動部官網11月15日發布的新聞稿: 引進10萬純屬虛構。內文說明，會循序按照我國規定引進，並無外電報導立即引進10萬印度移工之說。

台灣民間團體上凱道•呼籲暫緩新增移工來源國　勞動部: 「引進10萬」印度勞工純屬虛構

(彭博bloomberg.com網站11月10日報導截圖)

台灣民間團體上凱道•呼籲暫緩新增移工來源國　勞動部: 「引進10萬」印度勞工純屬虛構針對外媒報導台灣可能即將引進10萬名印度移工，網路民眾組成「反對增加新移工國」團體，12月3日在台北凱達格蘭大道進行「123 別印來」集會，盼政府重視4點訴求，現場並邀請舞台車與表演團體炒熱氣氛。中央社

此外，中央社12月3日引述YUNA提到，在得知開放新移工來源國之後，團體在國發會「提點子-公共政策網路參與平台」提出訴求；然而平台卻依公共政策網路參與實施要點第9點規定，全國性選舉期間，於投票日前60天暫停提議及附議。團體在求助無門的情況下，不得不上街表達意見。

YUNA說，未來團體會持續關注移工議題，今天的活動也會向民眾爭取連署，接著向政府請願，希望能正面回應上述訴求。

報導引述勞動部以新聞稿回應，增加新移工來源國有助於經濟社會發展且不應影響社會安定，引進勞工素質、語言、學經歷及行為良好等條件，台灣皆可規定及要求；台灣已有發展多年的移工引進管理制度，會跨部會共同作好治安工作。

勞動部強調，台灣與印度勞工合作備忘錄僅是雙方協議架構，目前尚待確定簽署時間；樂見社會各界表達支持及反對等多元意見，均將納入政策評估，並採穩健務實態度，審慎規劃循序漸進開放引進。
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更新時間 : 2023-12-03 21:36 GMT+08:00

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