大倉久和大飯店歐風館自助餐12月起推出「邂逅冬日銀雪歐洲」歐式料理

溫度溜滑梯般落下的冬日降臨，有什麼比品嚐暖心又暖胃的美食更能提振人們的心情！大倉久和大飯店位於2樓的歐風館自助餐廳自12月1日起至2月29日起盛情推出「邂逅冬日銀雪歐洲」歐式主題料理。行政主廚山本克哉以歐洲冬季料理常見的濃郁湯品和豐富的燉菜為特色，融合臺灣新鮮在地食材與法式經典打造的冬日極致饗宴，設計一系列如蛤蜊巧達湯、香酥皮奶香海鮮、香豬排佐多蜜醬、義式風味紅醬魚、焗烤肉醬千層麵等營造出溫暖香濃的歐式佳餚。

被認為是世界美食的代表之一的法式料理，以其精心製作的技巧、高品質的食材和獨特的味道而聞名於世。法式料理著重於平衡和精確的烹飪技巧，並尊重食材的原始風味，強調對每一道菜餚的細緻處理和藝術性的呈現，融合了創意、美學和傳統，注重菜品的外觀、色彩和質感，以提供最佳的視覺及味覺體驗。

而來自東京La Belle Epoque的行政主廚山本克哉(Yamamoto Katsuya)，精研法式料理四十餘年，結合台灣在地食材特性並運用多元烹飪技法融入經典法式料理，以源源不絕的巧思創意，細膩的烹調手法使歐風館的每一道料理層次鮮明。山本主廚針對本次主題料理主打能讓客人在冬季感到從內而外溫暖的料理為中心。

開胃暖心湯品的蛤蜊巧達湯是胃在寒冷冬季不可或缺的暖暖包。這道美式新英格蘭風格湯品完全不添加一滴水，僅以奶油、洋蔥、培根、蛤蜊和牛奶熬煮而成，口感濃郁香醇。義式風味紅醬魚選用入口肉質鮮嫩且重達三公斤的台灣鰱魚，打造出那不勒斯風格的義大利魚料理。香脆皮奶香海鮮則以天使蝦、珠貝、蛤蜊和白身魚等海鮮食材加入法式白醬，搭配酥皮爐烤出香醇濃郁的海鮮奶油燉鍋。

香豬排佐多蜜醬是日本代表性的洋食之一，迷你版炸豬排方便一口享用，醬汁融合了紅酒的風味、蔬菜的甘甜及牛肉的美味，金黃酥脆的豬排搭配濃醇的醬汁，美味滿溢的享受。都說了「經典永不過時」！山本主廚原汁原味呈現古典正統的義大利波隆納風格的焗烤肉醬千層麵，濃郁鹹香富含層次且令人滿足。主廚大力推薦搭配紅酒品嚐，使味蕾享受更上一層樓。此外，紅酒慢燉牛肋骨、法式冷肉派及牛肉羅宋湯等歐式風味料理，讓您感受冬日溫暖的料理！

除了依時令食材調整推陳出新的精選料理區域，現切現烤熟食區，人氣第一的現切美國爐烤肋眼牛肉、羅馬風味脆皮燒肉、嫩煎北海道生食級干貝等無限供應，以及桃花林中國料理手工現捏燒賣港點以及山里日本料理現炸天婦羅，極致享受本格職人滋味。此外，自助餐最受歡迎的生食海鮮區域，包含鮮美天使紅蝦、松葉蟹腳、熟白蝦及現流魚獲的生魚片等無限供應，喜愛海鮮旬味的饕客不容錯過！

寒冷的冬天就用幸福感爆棚的甜點來寵愛自己吧！因應冬日歐洲主題並搭配冬日甜點必備元素如巧克力、堅果、黑醋栗及莓果等，甜點主廚團隊精心推出多款法式風情甜點，如歐培拉、香橙巧克力、占杜亞巧克力、黑醋栗慕絲，莓果奶酪等。晚餐及假日除了多樣化餐點還可享受Open Bar日系啤酒控必喝ASAHI啤酒、精選紅酒、白酒及威士忌等多款酒品無限暢飲，享受美食與美酒微醺之夜。