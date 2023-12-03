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六福萬怡獲第21屆「勞動部金展獎」肯定

打造業界唯一「Hi Team」團隊

By 台灣英文新聞
2023/12/03 16:26
金展獎六福莊總經理及勞動部常務次長陳明仁。（圖／台北六福萬怡酒店）

金展獎六福莊總經理及勞動部常務次長陳明仁。（圖／台北六福萬怡酒店）

台北六福萬怡酒店以幸福企業為目標，不僅針對職場環境，落實全齡友善與身障共融的工作空間外，更針對各族群建立明確的進用機制，包含專為聽障求職者設計「Hi Team」團隊，從面試就由專人帶領，入職後亦一對一領導工作領域，促進員工的職涯發展及規劃，除今年前後取得台北市就業服務處《中高齡者暨高齡者友善企業》認證，與館內員工獲選《台北市模範身心障礙勞工》的殊榮外，本次六福萬怡再接獲由勞動部所頒發的《金展獎》肯定，成為國家認定為多元友善職場的企業模範。

《金展獎》為勞動部勞動力發展署每年為獎勵各機關單位或民間企業，肯定其進用身心障礙者工作或為促進身心障礙者就業努力而設立，評量內容包含善用並開發身心障礙者人力資源、營造友善融合就業環境、促進身心障礙者勞動參與、穩定就業等，為社會貢獻力量，創造勞資雙贏。本次六福萬怡因長期耕耘職場友善環境，並透過職位盤點、職務再設計、人機協作、工作流程優化，擴大身心障礙員工的工作範圍，備受肯定，從近百家徵選名單中脫穎而出，榮獲第21屆《金展獎：進用身心障礙者績優獎》。

此外六福萬怡於實際進用身心障礙員工及落實職涯發展亦有所成果，包含館內身心障礙員工佔全體員工比例達3%，其中的1/3身心障礙員工職位層級已為儲備幹部，且進用部門含蓋館內客務、房務、餐飲、餐務、工程，顯示提供的職務發展多元不受限，能夠適才適用、擁有均衡的職能發展。更獨家打造專為聽覺障礙者設計的「Hi Team」團隊，以專人一對一輔導教學、帶領聽障職員熟悉工作環境與職能技巧，並成為日後職場的領航導師，協助排除問題、對外溝通，讓每位員工均能夠發揮個人價值，穩定就業，是業界唯一以使聽障者穩定工作為核心理念所悉心打造的計畫。

六福萬怡致力於永續人才的多元發展，同時注重員工的薪資福利保障，除推出員工持股信託，免費供餐、免費制服清洗，並依據職務單位不同，另有年終獎金、績效獎金、激勵獎金、飯店住宿餐飲優惠、六福旗下各關係企業相關優惠等，且真對中高齡員工與身心障礙員工提供彈性工作規劃、穩定的培訓及升遷管道，保障同仁工作與生活平衡，打造穩定及多元友善的職場環境。

更新時間 : 2023-12-03 16:56 GMT+08:00

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