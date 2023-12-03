【2024總統大選】國民黨參選人侯友宜募款不易？朱立倫：靠情義打史上「花費最少」選舉

2024總統選戰正熱，傳出國民黨總統參選人侯友宜募款狀況不好。國民黨主席朱立倫今天(3日) 表示，這次大選，國民黨會創下有史以來花費最少的選舉，地方基層幹部自動自發辦造勢，沒有花黨中央、競總的錢，侯辦現在主要靠小額捐款，以及地方基層的支持與情義相挺。

國民黨主席朱立倫、侯友宜等人，今上午聯袂出席國民黨台北市立委參選人張斯綱競選總部成立大會，現場湧入大批藍營支持者高喊「凍蒜」，外籍媒體聯合觀選團也在現場進行採訪，第一手觀察台灣大選情況。

國民黨主席朱立倫（前中）3日出席同黨立委參選人張斯綱（右）競選總部成立大會，對於外傳黨籍總統參選人侯友宜募款狀況不好，朱立倫受訪表示，這次大選，國民黨會創下有史以來花費最少的選舉，靠的是地方基層情義相挺。中央社

朱立倫在會前受訪表示，不管美國官方、學術單位或智庫，大家的看法都是不贊成也不支持台獨，偏偏民進黨這次推出的總統參選人賴清德是「台獨金孫」、「台獨工作者」，這才引起所有國際人士的關切。

中央社引述朱立倫指出，所有的文章都是關切賴清德這位「台獨金孫」、「台獨工作者」對國際局勢會有什麼樣的影響及傷害，這才是大家要認真思考及關心的問題。

此外，對於外傳侯友宜募款狀況不好，朱立倫表示，這次大選，國民黨會創下有史以來花費最少的選舉，國民黨靠的是情義，地方基層幹部自動自發辦造勢，沒有花黨中央、競總的錢，而是靠大家的努力以及情義相挺。

朱立倫指出，從現在到投票前，國民黨預計要在各地辦17場造勢活動，現在國民黨沒有資源，侯辦不會也不願意去募相關經費，主要就是靠小額捐款，以及地方基層的支持、情義相挺。

朱立倫表示，大家都希望兩岸和平，所以這次選舉是和平與戰爭的選擇，民進黨執政8年，實在是弊案叢生，貪污腐化、不公不義的事情太多，這次選舉也是貪腐對清廉、公平正義的選擇。侯友宜當選一定會成立特偵組，掃除不公不義、貪贓枉法的事，重新找回清廉的政府。