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羅慧夫兒童文學獎12/3揭曉 9歲女孩以自身故事畫繪本 呼籲「尊重不一樣」

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/03 16:14
第26屆「用愛彌補 兒童文學獎」金獎得主張永霓。（圖／財團法人羅慧夫顱顏基金會）

第26屆「用愛彌補 兒童文學獎」金獎得主張永霓。（圖／財團法人羅慧夫顱顏基金會）

財團法人羅慧夫顱顏基金會於今（3）日上午舉辦第26屆「用愛彌補 兒童文學獎」頒獎典禮，本屆繪本主題「冒險」，呼應教育部108課綱，能培養孩子「面對未知」的品格素養。金獎得主為9歲的張永霓，以自身故事改編畫繪本 呼籲「尊重不一樣的生命」。

「用愛彌補 兒童文學獎」已舉辦26個年頭，是全國性的公益小學生繪本比賽，今年獎徵稿主題為「冒險」，鼓勵孩子透過挑戰自我、勇敢追夢，造就不同的視野，累積強大的內在力量，進而成為更好的自己。本屆徵件數量開創歷史新高，共147件投稿作品，最終評選出金、銀獎各乙名、佳作3名、入圍獎5名及推薦獎乙名，每一則創作故事都珍貴至極。真摯的圖文、童趣的視角，引領評審航向不同的冒險之旅。

今年金獎作品《狗狗保護集團》是一本充滿想像力的兒童繪本，故事來自作者張永霓自身真實故事改編，故事情節生動有趣充滿著「冒險」感，作者把自己天馬行空的想法透過繪筆完整呈現，彷彿帶領讀者置身作者的冒險奇幻之旅。永霓從孩童的視角提醒大人「尊重不一樣的生命」。

受羅慧夫顱顏基金會邀請擔任2023說故事大使的張寗，進錄音室用聲音演繹「用愛彌補 兒童文學獎」出版的歷屆繪本，期盼透過自己的參與，讓社會大眾更認識並接納先天顱顏缺陷的孩子。張寗回憶起小時候因為不夠認識顱顏疾病，而不敢主動與先天顱顏缺陷的同學互動，因而呼籲：「很多偏見來自於不夠認識，如果大家可以從小透過兒童繪本學習尊重差異，認識顱顏疾病，這樣顱顏孩子就可以在更友善的環境下成長。」

兩年前參與基金會拍攝的公益微電影時，張寗接觸顱顏家庭後看見他們的勇敢。她說：「決定生下先天顱顏缺陷的孩子真的非常不容易，心境從自責到接納，這段過程需要難以想像的勇氣，選擇接納後，也必須面對社會眼光的壓力，讓我到現在每次想起來，還是萬般心疼顱顏家庭。期盼這個社會能同理每一位先天缺陷的孩子，讓我們一起為顱顏孩子創造友善的成長環境吧！」。

「用愛彌補 兒童文學獎」除了鼓勵孩子的自我表達與創作外，更培育幼齡時期正向品格的發展。本屆繪本主題「冒險」，鼓勵孩子透過挑戰自我、勇敢追夢，造就不同的視野，累積強大的內在力量，同時也呼應教育部108課綱，能培養孩子「面對未知」的品格素養。

羅慧夫顱顏基金會表示，俗話說：「生活就像一盒巧克力，你永遠不知道下一顆會是什麼口味。面對未知的人生，你我都需要冒險的勇氣。」孩子們本次的冒險創作，亦能給大人們許多啟發，而今年所有得獎作品已刊登於基金會官網，明（4）起開放民眾限量免費索取得獎繪本。
羅慧夫顱顏基金會
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