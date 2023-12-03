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西非再爆「政變」 幾內亞比索軍隊攻擊警局劫獄 涉公帑案財長下落不明

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/03 15:16
圖為西非國家幾內亞比索（Guinea-Bissau）總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）。（圖／路透社）

圖為西非國家幾內亞比索（Guinea-Bissau）總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）。（圖／路透社）

在西非國家幾內亞比索（Guinea-Bissau）總統恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）於杜拜參加第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）之際，國內突然發生軍隊攻擊警局「劫獄」的事件，造成至少兩人喪生。目前政府已將其定調為政變，不過狀況似乎已經恢復穩定，除了首都比紹街上仍有軍隊巡邏外，已無大規模交火。

週四晚間，國民衛隊（national guard）突然襲擊了總統官邸附近的警察局，在經過與守衛總統官邸特種部隊的交火後，救走了正因私自挪用國庫1000萬美元經費而被羈押審問中的財政部長塞迪（Souleiman Seidi）和財政秘書長蒙泰羅（Antonio Monteiro），首都近郊有軍隊指揮官居住的城市安圖拉（Antula）也傳出零星槍響。

塞迪隸屬前執政黨幾內亞和佛得角獨立非洲黨（PAIGC），現在則是今（2023）年贏得大選的執政聯盟中的一員，兩人在襲擊後被成功救出且目前下落不明。在交火中造成至少兩人喪生，國民兵指揮官瓊戈（Victor Tchongo）遭到逮捕，另有多名軍官、士兵逃亡到國內內陸地區。

總統恩巴洛在事件發生後緊急返國，宣稱未遂的「政變」將面臨「嚴重的後果」，不過承諾將組成專門的調查委員會徹查事件真相。另一方面，ECOWAS也發出聲明，表示強烈譴責一切破壞憲法及法律的暴力行為，呼籲當局儘速依法逮捕嫌犯。

事實上，雖然這看起來是一起單純的劫獄事件，如果將其定調為政變，將會是1974年自葡萄牙獨立以來，數不清政變的其中一起。該國自獨立後已發生至少10起軍事政變，這幾十年來只有一任民選總統完整做完一任，就連恩巴洛本人在2019年當選後，也在2022年面臨一次失敗的軍事政變。

不只如此，西非國家的政變這幾年似乎也成為「趨勢」；在馬利、幾內亞、布吉納法索及加彭相繼政變成功並由軍政府掌權後，過去包含〈半島電視台〉與BBC等外媒都已將西非政變以病毒傳染作為比擬，而在執政黨持續無法修正國內長期的經濟問題，又同時面臨全球俄烏戰爭、以巴衝突等問題的情況下，繃緊神經以因應任何可能的突發狀況，可能仍是最佳的做法。
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幾內亞和佛得角獨立非洲黨

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更新時間 : 2023-12-03 16:56 GMT+08:00

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