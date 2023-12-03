疑為恐攻 菲律賓南部大學驚傳爆炸攻擊 至少4死42傷

CNN和BBC報導，週日（12/3）上午菲律賓民答那峨島的一間大學體育館舉行彌撒時驚傳爆炸，造成至少4人喪命、數十人受傷，不排除為親伊斯蘭國（pro-Islamic State）武裝分子的報復行動。

根據美國有線新聞網(CNN)菲律賓電視台報導，週日上午，南蘭佬省（Lanao del Sur）省府馬拉韋市（Marawi）的民答那峨州立大學（Mindanao State University）體育館舉行彌撒時驚傳爆炸。

目前當局正著手進行調查， 准將Allan Nobleza表示其中一個偵辦方向是親聖戰團體伊斯蘭國的武裝分子。

BBC報導，事件發生當時，該大學體育館正在舉行天主教彌撒，造成至少4人死亡，42人輕傷，當局稱事發現場已受到控制。

據Allan Nobleza表示，這起攻擊的幕後黑手可能是恐怖組織「蘭佬伊斯蘭國」（Daulah Islamiyah）成員所為。

「蘭佬伊斯蘭國」在菲律賓普遍被稱為「馬巫德集團」（Maute Group），2013年創立，已向武裝組織伊斯蘭國（IS）效忠。

Allan Nobleza表示，上週五武裝分子與菲律賓政府軍在鄰近城鎮Datu Hoffer Ampatuan交手，有11 名武裝分子遭擊斃，而今日的爆炸可能是一種報復行動。

民答那峨島（Mindanao）位於菲律賓群島南部、菲國最大的穆斯林城市馬拉韋市（Marawi），是菲律賓第二大島（僅次於呂宋島），處在馬來西亞和印尼邊境，為「阿布沙耶夫」在內的多個伊斯蘭叛亂組織的所在地。

馬拉韋市在2017年被伊斯蘭武裝分子圍困了5個月，迫使超過 35 萬居民逃離該市及週邊地區。