Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

疑為恐攻 菲律賓南部大學驚傳爆炸攻擊 至少4死42傷

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/03 14:46
2023年12月3日，菲律賓民答那峨州立大學（Mindanao State University）體育館舉行天主教彌撒時驚傳爆炸。（圖／路...

2023年12月3日，菲律賓民答那峨州立大學（Mindanao State University）體育館舉行天主教彌撒時驚傳爆炸。（圖／路...

CNN和BBC報導，週日（12/3）上午菲律賓民答那峨島的一間大學體育館舉行彌撒時驚傳爆炸，造成至少4人喪命、數十人受傷，不排除為親伊斯蘭國（pro-Islamic State）武裝分子的報復行動。

根據美國有線新聞網(CNN)菲律賓電視台報導，週日上午，南蘭佬省（Lanao del Sur）省府馬拉韋市（Marawi）的民答那峨州立大學（Mindanao State University）體育館舉行彌撒時驚傳爆炸。

目前當局正著手進行調查， 准將Allan Nobleza表示其中一個偵辦方向是親聖戰團體伊斯蘭國的武裝分子。

BBC報導，事件發生當時，該大學體育館正在舉行天主教彌撒，造成至少4人死亡，42人輕傷，當局稱事發現場已受到控制。

據Allan Nobleza表示，這起攻擊的幕後黑手可能是恐怖組織「蘭佬伊斯蘭國」（Daulah Islamiyah）成員所為。

「蘭佬伊斯蘭國」在菲律賓普遍被稱為「馬巫德集團」（Maute Group），2013年創立，已向武裝組織伊斯蘭國（IS）效忠。

Allan Nobleza表示，上週五武裝分子與菲律賓政府軍在鄰近城鎮Datu Hoffer Ampatuan交手，有11 名武裝分子遭擊斃，而今日的爆炸可能是一種報復行動。

民答那峨島（Mindanao）位於菲律賓群島南部、菲國最大的穆斯林城市馬拉韋市（Marawi），是菲律賓第二大島（僅次於呂宋島），處在馬來西亞和印尼邊境，為「阿布沙耶夫」在內的多個伊斯蘭叛亂組織的所在地。

馬拉韋市在2017年被伊斯蘭武裝分子圍困了5個月，迫使超過 35 萬居民逃離該市及週邊地區。
菲律賓
恐怖攻擊
親伊斯蘭國武裝份子
天主教彌撒
馬拉韋市
民答那峨島

相關新聞

【台灣有事】日本退將：日本之於台灣如波蘭之於烏克蘭 惟台灣難民是個問題
【台灣有事】日本退將：日本之於台灣如波蘭之於烏克蘭 惟台灣難民是個問題
2023/12/01 09:48
【新飛彈時代】美中台日韓澳瘋狂籌獲飛彈 印太地區成危險火藥庫
【新飛彈時代】美中台日韓澳瘋狂籌獲飛彈 印太地區成危險火藥庫
2023/11/28 15:07
窮人的美食？通膨壓力促升全球泡麵銷量 美國、印度也成泡麵大國
窮人的美食？通膨壓力促升全球泡麵銷量 美國、印度也成泡麵大國
2023/11/21 14:10
日本首相岸田文雄本周訪菲律賓 拉攏軍事「準盟友」抗衡中國
日本首相岸田文雄本周訪菲律賓 拉攏軍事「準盟友」抗衡中國
2023/11/01 11:35
【南海又生波】中菲兩國船隻仁愛礁外碰撞•互指對方挑釁　美國務院發聲明挺菲律賓
【南海又生波】中菲兩國船隻仁愛礁外碰撞•互指對方挑釁　美國務院發聲明挺菲律賓
2023/10/23 18:11

更新時間 : 2023-12-03 16:56 GMT+08:00

最受歡迎

專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
專情企鵝還是沒腦水母？台灣水族館心理測驗　一分鐘測您屬於哪種海底生物？
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
台灣設計展心理測驗爆紅！您是不受控「貓系」還厭世幽靈Ｏ？12題測人格特質竟比您還了解自己
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
《拿破崙》穩坐台灣首周票房冠軍　爛番茄評價滑鐵盧您覺得呢？
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
【輾轉10多年的幸福】台灣新光公主吳欣盈歐洲補辦婚禮　兒子緊抓比利時王后手指不放！
中國螺螄粉網路氾濫 民眾食後上吐下瀉 台北市衛生局將查
中國螺螄粉網路氾濫 民眾食後上吐下瀉 台北市衛生局將查
貢寮鮑產季到！新北整合美食美景 推輕旅地圖遊貢寮
貢寮鮑產季到！新北整合美食美景 推輕旅地圖遊貢寮
〈時評〉為有效邊緣化柯文哲　侯友宜敢參加總統大選辯論會？
〈時評〉為有效邊緣化柯文哲　侯友宜敢參加總統大選辯論會？
【限量5000套】台北大巨蛋首戰 「亞洲棒球錦標賽」紀念悠遊卡12月1日11:00起預購
【限量5000套】台北大巨蛋首戰 「亞洲棒球錦標賽」紀念悠遊卡12月1日11:00起預購
臺灣企銀鼓勵生育 「添好孕」貸款讓您添好運
臺灣企銀鼓勵生育 「添好孕」貸款讓您添好運
台灣「2023基隆光影節」7景點結合AR遊戲尋寶　正濱漁港播放180秒光雕秀
台灣「2023基隆光影節」7景點結合AR遊戲尋寶　正濱漁港播放180秒光雕秀