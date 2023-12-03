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直播中【大選倒數40天】賴清德蕭美琴全國暨台北市競選總部成立「選舉衝刺第一站」!

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/03 16:46
(賴清德YT直播截圖) 
(賴清德YT直播截圖) 

(賴清德YT直播截圖) 

(賴清德YT直播截圖) 

更新時間: 2023-12-03 16:43

首次發稿: 2023-12-03 15:33

今天(12月3日) 距離2024大選投票倒數40天，民進黨預計選前兩週起全台大造勢，舉辦超過20場的萬人大型活動，選前一週還規劃號召百萬人民站出來，至於訴求、形式還在規劃中，預計最快下週明朗。

民進黨總統參選人賴清德、副總統參選人蕭美琴的「賴蕭配」，今天下午兩點半將成立全國暨台北市競選總部，這也是全國22個縣市競總最後一塊拼圖。

賴清德上台致詞時表示，今天競總的成立，是全國競總壓軸的一站，也是選舉開始衝刺的第一站!

他強調，民進黨執政的成果證明，與其依賴中國，不如信賴台灣!

他指出，選擇賴清德與蕭美琴，就是選擇負責穩健的執政態度。

直播中【大選倒數40天】賴清德蕭美琴全國暨台北市競選總部成立「選舉衝刺第一站」!活動一開始，由九天民俗技藝團的表演打頭陣(上圖, YT直播截圖) ，接著立委參選人吳思瑤王世堅等陸續登場，暢談政見，氣氛熱烈 (直播影片如下) 。

中央社2日引述輔選人士說，選戰將進入深水區，賴蕭將分進合擊，加上總統蔡英文助攻加持，力拚團結勝選、國會過半。

黨內人士評估，立委過半很難，但不是沒有機會，估計立委激戰區約15個選區，民進黨已經著手每兩天1區，針對激戰區進行民調，評估優劣勢，加強輔選力道。藍白在「君悅飯店」事件後各自歸隊，下週開始進行民調，會比較具有參考價值。

選前最後衝刺，民進黨規劃在全台舉辦超過20場大型造勢，包括多個立委激戰區所在的新北市等縣市都將加場，全力催票，讓席次極大化。

此外，輔選人士指出，目前也有「百萬人民站出來」的規劃，但活動形式、訴求還未確定。

選舉決戰關鍵在於搶攻年輕選票與中間選票，黨內人士說，賴清德在年輕族群支持度也不錯，但還有提升的空間，網路社群經營起步比較慢，4、5月才投入經營急起直追，成績還不錯，加上蕭美琴助攻，發揮加乘效果。

黨內人士表示，賴清德陣營日前推出「Bi-khim 戰貓喵喵喵」新節目，蕭美琴在首集節目大談愛貓經，分享4隻貓Princess、阿花、Tiger、Fluffy的萌照，播出後效果不錯。募款小物日前推出賴蕭配Q版貓狗徽章，引爆超強排隊潮，500套獨家限量徽章瞬間賣光，總部並評估推出特製版的貓狗徽章。
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