大雪切斷陸空交通 德國南部、奧地利、瑞士警戒慎防雪崩

由於嚴重的暴雪，德國南方巴伐利亞邦（Bavaria）昨（2）日開始處於陸、空交通瀕臨癱瘓的狀態，不只機場航班被全面禁飛，通過重要樞紐的火車也遭到取消，甚至還影響到公路交通，並造成多起交通事故。

作為重要的國際及地區機場，巴伐利亞邦的慕尼黑機場宣布禁航至週六中午，隨後因風雪狀況並無改善而將禁飛令延長至週日早上。不只如此，就連鄰近的多間機場也受到一定程度的影響，其中就包含了航運量更大的法蘭克福國際機場，多間班機因此延誤或遭到取消。

另一方面，大雪造成的積雪讓路面運輸受到的影響更明顯，慕尼黑車站已陷入等同癱瘓的狀態，邦內和跨幫、跨國的鐵路運輸都已中斷，這包括了通往鄰近奧地利薩爾斯堡及因斯布魯克的交通，部分在慕尼黑與烏爾姆的火車乘客則因大雪受困，而被迫在火車中度過夜晚。

地鐵、公車及輕軌等大眾運輸服務也因為大雪一度終止，較偏遠的道路則出現被嚴重積雪或是被傾倒路樹堵塞的狀況；當地警方透露，週五晚間與週六早上已因相關原因出勤達350次，其中數起有人員受到輕度或中度的傷害，並有一人因車輛打滑而喪生。

同時受到影響的還有德甲足球聯賽，拜仁慕尼黑（Bayern Munich）及柏林聯盟（Berlin Union）的賽事被迫延遲。主場球隊拜仁慕尼黑指出，就算足球場的狀況可以舉行球賽，無論是球迷、球員是否能成功抵達球場，或是持續從球場屋頂落下的積雪可能造成危險，都注定讓球賽必須先取消。

不只是德國南部，鄰近多山的瑞士與奧地利也因為大雪的緣故，需要提前注意可能發生的雪崩。光一個晚上就累積厚達50公分雪量的情況下，奧地利西部的提洛爾（Tyrol）及弗拉爾貝格（Vorarlberg）已將雪崩警戒提高到第二高等級，以預防任何可能的威脅。