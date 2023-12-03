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【藍白首次地方合作】台中市長盧秀燕: 擔任蔡璧如競選總幹事非因私交　而是為了台灣

藍白合總統大選雖破局，台中立委第1選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）被視為仍可藍白合。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/12/03 14:24
(蔡璧如臉書直播截圖) 

(蔡璧如臉書直播截圖) 

民眾黨台中立委第1選區參選人: 蔡壁如今天(12月3日) 成立競選總部，台中市長盧秀燕出席站台，民眾黨總統參選人柯文哲也力挺，兩人先後登場，並未同台。蔡壁如日前曾表示，盧秀燕將擔任競選總部主委

盧秀燕今天在台上用閩南語說明, 她答應擔任蔡璧如競總主委的原因:

【藍白首次地方合作】台中市長盧秀燕: 擔任蔡璧如競選總幹事非因私交　而是為了台灣(蔡璧如臉書直播截圖)

做她的主任委員 我說是為了台中

不是為了哪一黨 也不是因為我們的私交

我支持蔡璧如 是為了台中 為了台灣

(TVBS新聞００:４４處)

盧秀燕說，她支持蔡璧如，是因為蔡璧如為醫護人員出身，曾任立委與（柯文哲任內）台北市政府辦公室主任，希望她的經驗能串連中央與地方。

民眾黨主席柯文哲隨後也出席站台。雖然他跟盧秀燕沒有同台，但仍不忘謝謝盧秀燕市長。柯文哲說:

民眾黨的資源有限，蔡璧如一個人到台中參選，

首先要感謝盧秀燕市長，幫她介紹很多地方人脈，

也解決她在競選過程當中遇到的困難。

(TVBS新聞 1:20處)

【藍白首次地方合作】台中市長盧秀燕: 擔任蔡璧如競選總幹事非因私交　而是為了台灣((蔡璧如臉書直播截圖)

這可說是藍白合政黨協商破局後，雙方在地方首度合作。

中央社11月29日引述國民黨台中市黨部主委顏文正曾說，台中立委選戰，採取藍白結盟，蔡壁如邀請擔任競選總部主委，如果盧秀燕也願意接下職務，樂觀其成。

藍白合總統大選破局，台中立委第1選區（大甲區、大安區、外埔區、清水區、梧棲區）被視為仍可藍白合。民眾黨台中立委第1選區參選人蔡壁如11/29就在臉書發文，宣布12月3日成立競選總部，並邀請盧秀燕擔任競選主委。

蔡壁如提到，要整合所有在野力量翻轉台中海線，必須團結，必須讓民進黨國會不過半，所以近期與台中市其他選區的國民黨參選人分進合擊，一同舉辦募款餐會，也會到彼此的選區活動助講，濃厚的團結氛圍帶給支持者改變的希望。
台中市
立委
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藍白
結盟

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更新時間 : 2023-12-03 16:56 GMT+08:00

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