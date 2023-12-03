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〈時評〉ETF為何席捲資本巿場 吸引台灣小資族的目光？

By 溫潤身, 台灣英文新聞－時評
2023/12/03 13:25
ETF為何席捲資本巿場 (圖/PIXABAY)

ETF為何席捲資本巿場 (圖/PIXABAY)

今（2023）年6月25日是全台灣第一檔ETF元大台灣50(0050）20歲生日，從孤獨寂寞，到現在ETF成為小資族的最愛，ETF已經有240檔，受益人高達646萬人，幾乎每2位投資人，就有一人持有，總規模達3.06兆元，未來發展值得注意。

台灣股市過去最明顯的特色，就是投資人喜歡追高殺低，短線操作，造成虧損累累，但是近5年來，ETF已開始發揮導正投資人習慣的功能，小資族定期定額，慢慢投資，甚至可以越跌越買，分散風險，充分符合「高賣低買」的投資鐵律，協助投資人邁向理性分散風險。法人市場時代來臨，股市量變導致質變的發展趨勢。

為什麼ETF會在資本巿場掀起風潮，「懶人投資術」、「無惱投資術」，正是當前複雜股市中，ETF受人歡迎最重要的原因，一籃子股票分散風險，管理費用只有共同基金的三分之一，成本低廉，透明度高，不會有人為操縱，內線交易問題，再加上交易方便，盤中可以隨時下單，再加上投資組合一目了然，容易掌握趨勢，免去選股的煩惱，都吸引小資族目光。

去（2022）年全球金融風暴，金融市場重創，ETF此時成為投資人最安心的投資標的，加上零股交易開放，適合資金量小的散戶小資族。客製化指數，可以讓投資人任意挑選心目中想要的商品，政府的租稅獎勵也是重要因素，一般ETF只要千分之一的證交稅，債券型ETF還停徵證交稅，更是願意吸引投資人長期存股ETF。

新冠肺炎疫情期間，居家上班意外掀起ETF投資熱潮，年輕上班族可以在家運用網路下單，比起在辦公室方便太多，也是ETF席捲資本巿場資金的重要因素。加上月付息產品誕生，不少投資人樂於拿每月股息再投入巿場，期待發揮複利效應，資金效益極大化，都是值得投資人考慮的策略。

高股息ETF近年在股市頗受歡迎，以元大發行的0056為例，今年改為季配息，殖利率有5.9%，帶動股價大漲約50%，如果以定期定額（或不定額）買進，攤低成本風險，投資報酬率約有房租收入的3倍，更不用說銀行利率了，且風險遠比自行選股的風險低，所創造出來的現金流，自然吸引投資人的目光，股價竟然從25元飇升到37元，令人意外。

台股今年迄10月中旬，新發行ETF有9檔，野村、台新都是首度發行的新兵，復華台灣科技優息（00929）首創月配息新模式，吸引投資人目光，4個月規模衝到883.3億元，創下巿場紀錄。如何以更優厚的條件，貼近投資人需要，將是ETF發行人必須重視的問題，深值期待。

ETF在台灣發行已經歷4個重要階段，第1個階段以權值型為主，包括0050、006208、00692，第2個階段重視高股息，例如0056、00713、00731，第3個階段以季配息為重，再加上強調公司治理，第4階段重視產業類型，例如半導體、電動車，發行標的為00881、00891、00892，第5階段進入月配息，如00929、00934、00936，隨著時代的變遷，投資人需求不同，差異性極大。

但是投資人應注意，不要以為投資ETF是穩賺不賠，ETF潛存5大風險，類型不同，風險各異，投資ETF應注意的風險包括：

（一）ETF市價會貼近淨值，如持續偏離應特別注意其折溢價風險。 （二）如規模太小、單位淨值過低，會有終止信託契約而下市的風險。（三）每檔ETF可能有不同的收益分配頻率政策，產生股息不同的情況。（四）如ETF收益分配後，未能成功填息，投資人可能會有貼息的風險。（5）投資人應注意自己財務規劃，以及不同的風險偏好，不宜聽信市場傳言，冒險投資。

台灣的ETF市場已多元化發展，產品涵蓋市值型、產業型，如半導體、金融，或不同類主題，如公司治理、ESG低碳等，國外成分證券ETF也有許多類型，例如不同國家、房地產、科技、債券、AI、通訊、電動車、生技等，多元化的發展，可以提供投資人不同的選擇。

ETF已經成為資本巿場投資主流，產品種類繁多，未來發展多元化、多樣化趨勢可以預見，雖然可以提供小資族多元化的選擇，但是切記，任何投資都要注意風險，而且要選擇適合自己屬性，以及財力的標的，把ETF視為「無腦」或「懶人」投資標的，恐怕太低估了潛存的風險。「風險、風險、風險」永遠是投資人要注意的挑戰。


★投資一定有風險 • 理財請務必慎思★
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