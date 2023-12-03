來拍網美照！「2023繽紛耶誕玩台北」12/1起開跑 84處燈飾坐落處、40場次聚客展演資訊一次看

「2023繽紛耶誕玩台北」自12月1日起開跑，84處耶誕燈飾，逾40處聚客展演活動閃耀全台北，耶誕節快來台北感受濃厚的節慶氛圍吧！

台北市商業處結合15大百貨體系業者，即日起至113年1月1日舉辦「2023繽紛耶誕玩台北」活動，今年以「馴鹿之光」為主題，分為3大區域如信義區為「馴覓之光」、東區為「馴夢之光」及中山區及士林等區為「馴星之光」，共84座燈飾各種炫美繽紛的燈飾點亮整個台北市，不僅如此，信義區更點綴了12座空橋，讓人們在浪漫的空橋中散步與捕捉美麗的燈飾。

從12月1日至明年1月1日的每週五、六、日還推出共16場次的「全民馴光」快閃活動，在本市三大區域：信義區「馴覓之光」、東區「馴夢之光」及其他區「馴星之光」，超過80處的耶誕燈飾周邊，尋找期間限定神秘人物—鹿鹿快閃隊，找到快閃隊的幸運朋友們，一起拍照打卡分享到商業處粉絲團活動貼文，即可參加抽獎活動，包含百貨禮券等高達2萬元獎品，。

此外，超過40場次的聚客展演活動，音樂、藝術、燈飾、市集應有盡有，如：12月1日至12月3日在台北101「500趴2023」戶外演唱會及市集、12月9日至12月24日在統一時代百貨臺北店「2023 BON NADAL巴賽隆納耶誕大道」結合西班牙主題市集及表演活動，12月1日至113年1月2日在ATT4FUN「繽紛玩夜祭」戶外表演活動等，多元豐富耶誕系列活動，玩遍冬季臺北。

更多優惠及線上活動訊息可至「2023繽紛耶誕玩台北官網」及「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團查詢。