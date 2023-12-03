巴黎鐵塔附近驚傳砍人事件1死2傷 嫌犯高喊「真主至大」

CNN報導，法國內政部長Gérald Darmanin週六（12/2）晚間證實，巴黎市中心艾菲爾鐵塔附近發生持刀砍人事件，造成1人死亡、2人受傷，嫌犯為法國公民，遭逮捕時還高喊「真主至大」。

Gérald Darmanin表示，這起事件發生在巴黎市中心地鐵比爾哈凱姆站附近，一名嫌犯手持刀子和錘子攻擊路人，一名菲律賓出生的德國籍遊客遭刺身亡，另兩名傷者已送醫救治，目前無生命危險。

他表示，警方獲報後隨即趕往現場，嫌犯遭到警方以電擊槍制伏，被逮捕時還高喊「真主至大」，並聲稱自己無法忍受穆斯林在以巴衝突中遭到殺害。

Gérald Darmanin向CNN記者透露，嫌犯為1997年出生的法國公民，2016年曾因一起暴力事件遭判刑4年，患有精神疾病史。

據現場影片顯示，警車、救護車和巴黎消防隊已抵達現場，疏導了繁忙的交通，還設置了多條警戒線，並呼籲民眾避開事發地區。

由於巴黎奧林匹克運動會即將於2024年7月底舉行，今晚這起事件恐掀起外界對這場國際體育盛會維安的疑慮。