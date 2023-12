巴黎鐵塔附近驚傳砍人事件1死2傷 嫌犯高喊「真主至大」

CNN報導,法國內政部長Gérald Darmanin週六(12/2)晚間證實,巴黎市中心艾菲爾鐵塔附近發生持刀砍人事件,造成1人死亡、2人受傷,嫌犯為法國公民,遭逮捕時還高喊「真主至大」。

Gérald Darmanin表示,這起事件發生在巴黎市中心地鐵比爾哈凱姆站附近,一名嫌犯手持刀子和錘子攻擊路人,一名菲律賓出生的德國籍遊客遭刺身亡,另兩名傷者已送醫救治,目前無生命危險。

他表示,警方獲報後隨即趕往現場,嫌犯遭到警方以電擊槍制伏,被逮捕時還高喊「真主至大」,並聲稱自己無法忍受穆斯林在以巴衝突中遭到殺害。

Gérald Darmanin向CNN記者透露,嫌犯為1997年出生的法國公民,2016年曾因一起暴力事件遭判刑4年,患有精神疾病史。

據現場影片顯示,警車、救護車和巴黎消防隊已抵達現場,疏導了繁忙的交通,還設置了多條警戒線,並呼籲民眾避開事發地區。

由於巴黎奧林匹克運動會即將於2024年7月底舉行,今晚這起事件恐掀起外界對這場國際體育盛會維安的疑慮。

A terrorist attack has just occurred in Paris, France, near the Eiffel Tower. The suspect was targeting tourists and stabbed multiple people, killing a man and injuring two others.



