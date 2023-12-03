中國駭客組織Chimera入侵逾2年 荷蘭半導體巨頭NXP遭竊取晶片設計

根據自由亞洲電台報導，荷蘭知名晶片製造商恩智浦（NXP）遭到中國駭客組織入侵，潛伏逾兩年且成功竊取晶片設計資料等數據。由於恩智浦為歐洲最大的半導體製造商之一，消息一傳出引發國際關注。

報導指出，恩智浦受駭客組織Chimera網路攻擊，該組織與中國有聯繫。 資訊科技網站Tom’s Hardware指出，駭客入侵事件從2017年底持續到2020年初，卻一直未被發現，這兩年多期間竊取了恩智浦的晶片設計等數據。

直到2019年9月 荷蘭「泛航航空」（Transavia） 的預訂系統遭入侵，調查過程中意外發現恩智浦遭駭。

目前，恩智浦已證實智慧財產權遭盜，並已經採取相關措施，包含加強了網路安全，升級了監控系統，並加強了內部數據訪問和傳輸控制，會盡力將影響降至最低。

在美國大學任教的華裔科學家Vader向自由亞洲電台表示，以往大多看到的是中國以各種手段竊取中央處理器、以及圖像處理晶片等，此次中國駭客組織的目標是竊取硬件安全晶片技術，顯示中國竊取西方先進技術的範圍廣泛。

Vader說：「這次事件再次證明，中國政府通過駭客入侵竊取智慧財產權之廣，其不僅僅想在中央處理器CPU以及在人工智慧領域至關重要的圖像處理晶片GPU上獲得突破，也想在其他不起眼，但是及其重要的晶片製造，比如NXP所擅長的硬體安全晶片方面取得突破。即使無法完全複製其產品，掌握其技術資料也可以進一步幫助中國駭客組織發展出入侵計算機網路，甚至是交通控制、供電系統的手段和方法。

Vader說：「此事件在被發現後三年才被媒體揭露，讓人不禁有個疑問，再中國政府的指使下，駭客組織究竟入侵全球多少間公司，以及還有多少間半導體公司，或者被入侵後因為各種原因仍未被揭露？」

在德國高校任教的香港科技大學博士朱瑞接受採訪時指，從事件中可發現，駭客攻擊還對個人訊息感到興趣，不排除中共想與晶片業人才進行接觸和收買。

朱瑞說：「這個駭客團體使用各種開源工具入侵和控制系統和雲端服務，收集各種通信數據，包括電子郵件往來、在線共享文檔等。他們對晶片設計和個人訊息尤其感興趣。也就是說，駭客背後的團體如果認為有必要的話，可以進一步去接觸工程師以進行收買或者是進一步了解。」

對此，朱瑞指，極權專制體制無法鼓勵和留住創新人才，為了完成「中國製造2025」這一政治目標，近年使用偷竊、收買等方式侵佔西方創新產權。

朱瑞說：「七年前，中國提出了所謂『中國製造2025』計劃，希望花十年時間，掌握製造業、晶片等行業的核心技術。 但是中國共產黨又無法自控地總是要限制個人自由。來自中國的有才華、有背景、有能力的工程師和研發人員被迫紛紛出走海外。中國的人才跑光了，中國自己實現不了『中國製造2025』，共產黨攪不了發明創造，難道還不會偷嗎？他們可以依賴的就只剩這些下三濫的甚麼凱美拉（Chimera）駭客團夥